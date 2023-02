Zelensky difundió un sentido mensaje en el aniversario del conflicto

Ucrania "triunfará" sobre las fuerzas rusas, aseguró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, un día antes de que se cumpla el primer aniversario de la invasión de Moscú en su país que desembocó en el conflicto bélico. "No nos hemos derrumbado, nos hemos repuesto de muchas pruebas y triunfaremos. Haremos rendir cuentas a quienes trajeron este mal, esta guerra, a nuestra tierra", amenazó Zelenski en un mensaje difundido en redes sociales.

Zelenski agregó que Rusia había elegido "la vía del asesino, la vía del terrorista, la vía del torturador, la vía del saqueador" al desencadenar esta guerra. Y agregó que esta "elección de Estado" implicaba una "responsabilidad de Estado por el terror cometido", recogió la agencia de noticias AFP.

Los rusos "no quisieron detenerse y eligieron el camino de la violencia", dijo por su parte el jefe de los servicios de Inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, en sintonía con el mensaje de Zelenski, excomediante y productor audiovisual que llegó al Gobierno del país en 2019.

Budanov indicó además que existe una creciente presión a nivel interno y diplomático sobre Moscú. "Esto es un problema para ellos", indicó. "Se acercan tiempos difíciles para Rusia. Esto pondrá en tela de juicio la arquitectura de la región, que va desde el este de Europa hacia la parte asiática de Rusia. Esto podría potenciar un cambio de configuración del propio país", alertó.

En este sentido, indicó que "no es una cuestión que pueda alargarse décadas" sino que podría producirse "rápido". Asimismo, Budanov afirmó que Rusia "se verá obligada pronto" a retirar sus tropas de Ucrania ante la creciente presión tanto a nivel nacional como internacional. "Rusia se verá obligada a salir pronto, si no esto llevará rápidamente al colapso del régimen. No tienen otra solución. Los rusos tienen la oportunidad de salir de forma calma de esta situación que ellos mismos han creado", agregó, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press de un comunicado del Gobierno.

El viernes se cumplirá un año desde que las tropas rusas incursionaron en el Donbass, la región prorrusa del este de Ucrania, cuya población fue reprimida por el régimen de Kiev desde 2014, según denuncias rusas y datos reunidos por la ONU.

Tras una escalada de tensiones a fines de 2021 y enero de 2022 entre Rusia y la OTAN sobre la llamada línea roja en territorio ruso, fronterizo con Ucrania, Moscú envió tropas a la región separatista. En octubre pasado, Rusia anexó cuatro provincias de Ucrania cuyo territorio controla parcialmente: las orientales Donetsk y Lugansk y las sureñas Jerson y Zaporiyia.

Ni Ucrania ni la comunidad internacional reconocieron la anexión. Tras una serie de reveses militares, el ejército ruso está intentando volver a la ofensiva en el Donbass.