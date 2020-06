Absolvieron a un joven que era juzgado por robo

Durante la mañana de hoy, inició y finalizó un debate unipersonal en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil. El mismo fue presidido por el Dr. Rodrigo Morabito y fueron partes el fiscal y el defensor oficial, ambos del fuero penal juvenil.

El imputado M.J. -se resguarda la identidad ya que era menor cuando cometió el delito por el que se lo juzga-, abierta la audiencia escuchó la imputación y su contra y a pregunta del juez si iba a declarar solo dijo "yo no cometí el hecho. En esos días -refiriéndose al 22 de junio 2018- había una orden de detención en mi contra por lo que yo estaba en mi casa, no iba para ahí. Estaba en lo de mi abuela. Por eso yo no puedo haber cometido ese robo".

Seguidamente, ingresó al recinto la única testigo que compareció, una oficial de policía de apellido Soto quien tuvo a su cargo la investigación como personal de calle. La testigo relató que se llegó a dar con el ahora imputado por la descripción que brindo la víctima y "porque en esa época y en esa zona, detrás del predio de la UNCa se estaban cometiendo muchos arrebatos y el sindicado supuestamente era M.J." explicó.

Luego el juez le dio la palabra a las partes quienes expusieron sus alegatos. El fiscal no mantuvo la acusación y calificó de "paupérrima" la investigación, "como antes este fuero -por el penal juvenil- era considerado residual las investigaciones no se hacían correctamente ya que el estado no les daba una respuesta a las víctimas. Ahora con la nueva ley penal juvenil 5544 el adolescente debe responder por sus actos" puntualizó el fiscal y pidió la absolución por el beneficio de la duda. Luego fue el turno del defensor oficial quien se adhirió a lo solicitado por el fiscal y agregó que "este tipo de investigación lo que hace es estigmatizar a los jóvenes".

Finalmente después del mediodía el juez Morabito dicto la sentencia y ante la falta de acusación fiscal absolvió al imputado.