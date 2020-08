Abuso en Las Juntas: La querella pidió una pulsera electrónica para uno de los imputados

Ayer por la tarde, se llevó adelante en el ámbito del Tribunal Penal Juvenil la audiencia para resolver los incidentes y agravios planteados por la querella, la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, se trató de forma oral y conjunta la oposición presentada al filo del mediodía, por el abogado querellante, quien planteó que se coloque una pulsera electrónica al imputado que violó las restricciones y se aparte al fiscal Guillermo Narváez de la causa. Luego de escuchar a todas las partes y a los tres imputados que estuvieron presentes en la sala, donde se vivieron momentos de tensión y angustia por parte de la madre de la víctima, el juez Rodrigo Morabito pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, cuando dará a conocer la resolución.

La audiencia inició cerca de las 16:00 y se extendió por varias horas, debiendo el magistrado intervenir en más de una oportunidad, sobre todo cuando se escuchó a los imputados, quienes mostraron un desprecio por el hecho que negaron y por la víctima.

El fiscal Narváez se mantuvo en su postura, es decir, que el adolescente no debía ser detenido (...). En su alegación, la defensa del adolescente estuvo a cargo del Dr. Fernando Contreras, que se quebró en un momento de su exposición y, a líneas generales, le pidió al magistrado que mantenga el estado de libertad de su asistido y que, de ser necesario, le fije una caución personal. Luego se escuchó a la querella, quien pidió que se le coloque una pulsera electrónica al jovencito y que se aparte de la causa al fiscal.

En otro tramo de la audiencia, el juez le recordó a las partes cuáles fueron las medidas incumplidas por los imputados y aclaró que “el joven podía salir, pero para ir a la escuela o realizar un deporte y no para ir de reunión con amigos e ingerir bebidas”.

Antes de finalizar la audiencia, las partes le pidieron al magistrado escuchar a los imputados, quienes atacaron a la víctima, manifestando que no “había existido el hecho”, “que era mentira”. Asimismo, indicaron que no entendían “por qué estaban allí sentados cuando debían estar en el gimnasio”

Ante las expresiones del jovencito, el juez Morabito intervino y le respondió al imputado que “ellos no estaban allí sentados por un capricho del estado sino porque, supuestamente, habían cometido un delito”. Finalmente, el magistrado pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando dará a conocer el veredicto.