Ateneo médico en Córdoba para definir la causa de muerte de "Rojitas"

Este viernes se realizará en Córdoba un ateneo médico en el marco de la causa que investiga la muerte del ex ministro de Desarrollo Social de la provincia Juan Carlos Rojas. En la junta participarán entre 25 y 28 profesionales de la salud quienes intervinieron ya en distintos momentos de la investigación que lleva más de dos años.

Lo que se busca, según lo explicado por fuentes oficiales, es unificar criterios sobre la etiología de la causa de muerte.

La medida se da a partir de las diferencias entre los informes médicos incorporados al expediente. Mientras peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense sostienen que Rojas fue víctima de un homicidio, el informe elaborado por profesionales de Córdoba plantea la posibilidad de que el traumatismo cráneo encefálico que provocó su muerte podría haber sido producto de una caída accidental.

Durante el ateneo, los especialistas analizarán las autopsias realizadas, los informes periciales y recreaciones en 3D elaboradas por la fiscalía sobre la escena donde fue hallado el cuerpo el 4 de diciembre.

Por otra parte, mi familia de Rojas, querellante en la causa, participará a través de un perito de parte y expresó preocupación por la insistencia en la hipótesis de una muerte accidental.

Desde su entorno sostienen que las lesiones registradas en el cuerpo y las pruebas reunidas en el expediente indican que el ministro fue asesinado y reclamaron que se esclarezca el hecho y que se haga justicia por "Rojitas".