Robo a plena luz del día en Catamarca: un joven fue arrestado tras sustraer celulares de un auto

Un rápido procedimiento policial permitió la aprehensión de uno de los presuntos autores de un robo ocurrido durante la mañana de hoy en la ciudad, luego de que un hombre denunciara la sustracción de teléfonos celulares desde el interior de su automóvil.

El hecho se registró a las 08:40, cuando efectivos del COEM-Kappa realizaban recorridos de prevención en la avenida Güemes, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Ayacucho y Caseros. En ese contexto, el procedimiento se inició por requerimiento del SAE-911, sistema que centraliza las emergencias y alertas ciudadanas.

Mientras patrullaban la zona, los policías fueron abordados por un hombre de 48 años de edad, quien relató lo sucedido minutos antes. Según manifestó, dos personas del sexo masculino le habían sustraído dos teléfonos celulares que se encontraban en el interior de su automóvil, el cual estaba estacionado en la vía pública.

Tras cometer el ilícito, los sospechosos emprendieron la fuga, alejándose del lugar antes de que la víctima pudiera recuperar sus pertenencias.

Rápido despliegue y búsqueda en la zona

Con la información brindada por el damnificado, los efectivos policiales iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda en las inmediaciones. El procedimiento incluyó la ampliación del recorrido preventivo en el sector para intentar localizar a los sospechosos.

Las características físicas aportadas por la víctima fueron determinantes para orientar la búsqueda. Gracias a esos datos, a pocos metros del lugar del hecho los uniformados lograron ubicar y detener a uno de los presuntos autores.

El procedimiento concluyó con la aprehensión de un joven de apellido Resola, de 23 años de edad, señalado como uno de los posibles responsables del robo denunciado momentos antes.

Traslado a la Seccional Segunda

Luego de concretar la aprehensión, numerarios de la Seccional Segunda se hicieron cargo del procedimiento y trasladaron al joven hasta la base policial, dado que esa dependencia corresponde por jurisdicción al lugar del hecho.

De acuerdo con el protocolo vigente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho investigado.

El trabajo policial incluyó también la formalización de los pasos administrativos y judiciales necesarios para avanzar con la causa.

Denuncia penal y continuidad del proceso

En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente con el objetivo de formalizar el hecho denunciado y aportar los elementos necesarios para la investigación.

Para ello, se le indicó presentarse en el Precinto Judicial N° 2, dependencia donde deberá dejar asentada la denuncia formal por la sustracción de los teléfonos celulares.