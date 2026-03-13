Golpe al narcomenudeo en Catamarca: secuestran drogas y detienen a dos personas

En la tarde de ayer, y luego de un arduo trabajo de investigación, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento contra el narcomenudeo en la Capital. El operativo se realizó bajo las directivas del Juzgado Federal y tuvo lugar en calle Chuquisaca, entre Incahuasi y Alpatauca.

En ese sector, los investigadores interceptaron e identificaron a una mujer de 36 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo. Durante el control, los efectivos realizaron un palpado superficial, instancia en la que detectaron que la mujer llevaba ocultos varios envoltorios de plástico.

Según se informó, dichos envoltorios contenían sustancias herbáceas y tipo polvo de color blanco, las cuales se encontraban listas para su comercialización. Ante esta situación, las sustancias fueron sometidas a la prueba de campo correspondiente, cuyo resultado indicó que se tratarían de marihuana y cocaína, respectivamente.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Tras confirmar el tipo de sustancias, los uniformados procedieron al secuestro de la droga y de otros elementos que llevaba la sospechosa. En el procedimiento quedaron incautados los siguientes objetos:

Envoltorios de plástico con marihuana

Envoltorios de plástico con cocaína

Una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo

Un teléfono celular marca Samsung A06

La suma de cincuenta y cinco mil doscientos pesos ($55.200) en efectivo

Todo el material quedó en calidad de secuestro en el marco de la investigación.

Ante la evidencia hallada, los efectivos procedieron a la detención de la mujer de 36 años, quien fue puesta a disposición de la Justicia interviniente. Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas a cumplimentar en relación con el avance de la causa.

Allanamiento en el barrio 100 Viviendas Sur

La investigación no concluyó con este primer procedimiento. Continuando con la pesquisa, los investigadores de la Dirección Drogas Peligrosas avanzaron con nuevas diligencias para profundizar la causa.

En este contexto, y con la colaboración de personal de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur), los efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el barrio 100 Viviendas Sur, en esta Ciudad Capital, donde llevaron adelante un allanamiento ordenado judicialmente.

Durante el desarrollo de la medida judicial, el personal policial procedió al secuestro de diversos elementos vinculados con la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

Entre los objetos incautados se encontraron:

Envoltorios de plástico con cocaína

Ansiolíticos

Una balanza digital tipo gramera

Un teléfono celular LG K9

Estos elementos quedaron también en calidad de secuestro, incorporándose a la investigación que se desarrolla bajo la órbita judicial.

Segunda detención en el marco de la causa

Al finalizar el allanamiento, los efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre de 39 años de edad, quien fue considerado en el marco de las actuaciones que se desarrollan por narcomenudeo.

El individuo fue alojado en la dependencia policial, donde permanece a la espera de nuevas directivas por parte de la autoridad competente.

De esta manera, el procedimiento permitió desarticular parcialmente una presunta actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes, a partir de la intercepción inicial en la vía pública y la posterior medida judicial en el barrio 100 Viviendas Sur.

Las actuaciones continúan bajo intervención del Juzgado Federal, organismo que dispuso las medidas judiciales ejecutadas por los investigadores y que determinará los próximos pasos en el marco de la causa.