Caso Rojas: esperan que el ateneo médico confirme la muerte por homicidio

En el marco de la investigación por la muerte del ex ministro Juan Carlos Rojas, la Justicia de Catamarca finalmente dispuso la realización de un ateneo de junta médica en la provincia de Córdoba, con el objetivo de analizar y unificar criterios científicos respecto de la etiología de la muerte y la mecánica del fallecimiento.

La medida fue ordenada por el fiscal Hugo Costilla que interviene en la causa y responde a la necesidad de evaluar diversas opiniones técnicas surgidas en torno a las operaciones de autopsia realizadas sobre el cuerpo de la víctima. Así lo explicó el abogado querellante de los hijos del ex funcionario, el doctor Iván Sarquis, quien brindó detalles sobre el alcance de esta instancia pericial.

Según señaló el letrado, el propósito del encuentro médico es revisar las distintas interpretaciones científicas que se formularon a lo largo de la investigación, con la intención de establecer conclusiones definitivas que permitan avanzar en la causa. De acuerdo con su explicación, el fiscal busca unificar criterios sobre dos aspectos centrales del expediente:

La etiología de la muerte, es decir, la causa que provocó el fallecimiento.

La mecánica de la muerte, vinculada a la forma en que se produjeron las lesiones.

El abogado indicó que, una vez finalizada esta instancia técnica, la investigación podría avanzar hacia una reconstrucción del hecho, un paso considerado clave para consolidar las conclusiones que surjan del análisis médico.

Tres años de investigación y expectativas de avance

El caso lleva tres años de investigación, un período que, según la querella, estuvo marcado por demoras derivadas de la necesidad de reconstruir y reparar el daño procesal y probatorio generado en las primeras actuaciones policiales y fiscales.

En ese contexto, el representante legal de la familia sostuvo que el ateneo médico podría convertirse en un punto de inflexión para la causa. Según explicó, una vez finalizado el trabajo del gabinete de especialistas, se espera que el Ministerio Público pueda avanzar en nuevas decisiones procesales, entre ellas eventuales imputaciones.

El abogado expresó que, con los elementos que ya obran en el expediente, existen bases suficientes para avanzar en la investigación penal.

Dictámenes médicos y diferencias de interpretación

Uno de los puntos centrales que motivaron la convocatoria del ateneo médico es la existencia de diferencias entre informes forenses presentados en la causa. La querella sostiene que el dictamen del equipo tanatológico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con el informe del perito de parte, determinó que la muerte del ex ministro fue de carácter criminosa.

En esa evaluación también se habría establecido una mecánica de muerte compatible con un homicidio, según explicó el abogado. Sin embargo, el fiscal solicitó opiniones adicionales a otros equipos forenses. Entre esos informes figura el de un equipo tanatológico de Córdoba, cuyos especialistas señalaron que no descartaban la posibilidad de una muerte accidental.

Esta interpretación generó preocupación en la representación legal de la familia, que considera que esa hipótesis no resulta compatible con las características del caso.

Las lesiones y el hallazgo del cuerpo

Uno de los argumentos principales de la querella para sostener la hipótesis de homicidio está vinculado a la cantidad de lesiones detectadas en el cuerpo del ex funcionario. Según detalló el abogado, Juan Carlos Rojas presentaba 35 lesiones en su cuerpo, una circunstancia que, a su criterio, resulta difícil de explicar mediante una caída accidental.

El letrado señaló que el escenario en el que fue encontrado el cuerpo tampoco coincide con una hipótesis de accidente. De acuerdo con su descripción, el ex ministro no se encontraba en un lugar de riesgo extremo. Entre los elementos que forman parte del análisis del caso se mencionan diversas circunstancias del hallazgo:

Los anteojos de la víctima fueron encontrados tirados en el fondo de la vivienda, en un revoltijo de arena.

Las ojotas con manchas de sangre estaban dentro del dormitorio y en la cocina de la casa.

El cuerpo fue hallado en el fondo de su vivienda. Para la querella, estos detalles forman parte de un conjunto de indicios que refuerzan la hipótesis de un hecho violento.

Exposiciones técnicas y participación de especialistas

El ateneo médico convocado por la Justicia reunirá a diversos especialistas que analizarán el material reunido durante la investigación. Entre los participantes se encuentran médicos forenses y peritos que intervinieron en distintas etapas del expediente, quienes expondrán sus conclusiones y evaluaciones técnicas.

Durante la jornada se prevé la realización de deliberaciones y presentaciones especializadas, destinadas a revisar los datos científicos disponibles. Entre las exposiciones previstas figura la de una entomóloga del CONICET, quien presentará un análisis mediante diapositivas.

La participación de especialistas de distintas disciplinas busca aportar una mirada integral sobre las condiciones del hallazgo del cuerpo y las lesiones registradas.

El próximo paso: reconstrucción del hecho e imputaciones

Según explicó la querella, una vez finalizada la junta médica se espera avanzar con la reconstrucción del hecho, un procedimiento que permitiría recrear las circunstancias en las que ocurrió la muerte del ex ministro. El abogado sostuvo que el expediente ya cuenta con diversos elementos de prueba que permitirían avanzar en la investigación.

Además, señaló que existen situaciones detectadas durante la investigación que, aunque no estarían vinculadas directamente con el homicidio, se encuentran relacionadas con el contexto del caso.

Estas circunstancias, según explicó, podrían dar lugar a imputaciones dentro del proceso judicial.

El letrado también confirmó que algunas de esas actuaciones se analizan en el marco de un expediente paralelo vinculado al encubrimiento del crimen, que se tramita en simultáneo con la causa principal.

Mientras el ateneo médico se desarrolla en Córdoba, la familia de Juan Carlos Rojas espera que el resultado de esta instancia técnica permita despejar definitivamente las diferencias entre los dictámenes científicos y habilite una nueva etapa en la investigación del caso.



