Operativo en Villa Eumelia: recuperaron elementos de un ilicito

Un procedimiento desarrollado en el barrio Villa Eumelia permitió a efectivos de la Policía de la Provincia recuperar una cortadora de cerámica que sería producto de un ilícito y secuestrar otras herramientas y elementos vinculados con la investigación.

La intervención se concretó luego de que personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, con la colaboración de efectivos de calle de la Seccional Tercera, llevara adelante tareas propias de su especialidad. A partir de esas diligencias, los policías realizaron un registro domiciliario en el barrio Villa Eumelia, donde se produjo el hallazgo de los elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

Entre los objetos encontrados se encontraba una cortadora de cerámica, que sería producto de un ilícito perpetrado en perjuicio de una mujer mayor de edad. El elemento fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, junto con otras herramientas y elementos que también fueron incautados durante el procedimiento.

La denuncia que dio origen a la investigación

El hecho investigado había sido denunciado por una mujer mayor de edad, quien realizó la presentación correspondiente ante la Unidad Judicial N° 3.

La denuncia permitió poner en marcha las actuaciones vinculadas con el ilícito y las posteriores tareas desarrolladas por efectivos de la División Investigaciones. En ese marco, el trabajo policial derivó en el registro domiciliario realizado en Villa Eumelia y en la recuperación de la cortadora de cerámica.

El elemento señalado como producto del ilícito quedó formalmente en calidad de secuestro, mientras que las demás herramientas y objetos encontrados durante el procedimiento también fueron incautados y puestos bajo disposición de la autoridad judicial correspondiente.

De esta manera, el operativo permitió avanzar sobre los elementos relacionados con el hecho denunciado y sumar nuevos elementos a la investigación que se encontraba en curso.

Un hombre aprehendido

En relación con el mismo hecho, durante la jornada anterior se había producido la aprehensión del presunto autor del delito. La medida fue concretada por numerarios de la Seccional Tercera, quienes durante esa jornada, en inmediaciones de la avenida Acosta Villafañez al 500, procedieron a la aprehensión de un hombre de 36 años, de apellido José.

La detención del presunto autor y el posterior registro domiciliario forman parte de las actuaciones desarrolladas en relación con el ilícito denunciado por la mujer mayor de edad.

El procedimiento realizado en Villa Eumelia permitió, de este modo, recuperar uno de los elementos que sería producto del hecho y secuestrar además otras herramientas y objetos que quedaron incorporados a la investigación.

Lo secuestrado

Durante el registro domiciliario, los efectivos recuperaron la cortadora de cerámica señalada como producto del ilícito y procedieron también al secuestro de otras herramientas y elementos.

La medida permitió preservar los objetos encontrados para que quedaran a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones que se desarrollan por el hecho denunciado. Los elementos incautados fueron posteriormente trasladados y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siguiendo las directivas impartidas en relación con el procedimiento.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 3

Una vez finalizado el operativo, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 3, desde donde se impartieron las directivas que deberán cumplimentarse.

La intervención de la Fiscalía establece el marco judicial para la continuidad de las actuaciones relacionadas con el ilícito, el secuestro de los elementos y la situación del hombre aprehendido, identificado como José, de 36 años.

En este sentido, el trabajo desarrollado por la Policía de la Provincia incluyó tanto las tareas investigativas previas como el registro domiciliario realizado en Villa Eumelia y el procedimiento de secuestro de los objetos encontrados.