Recuperaron en Valle Chico un automóvil que tenía pedido de secuestro

Una investigación llevada adelante por efectivos de la Policía de la Provincia permitió recuperar un automóvil que sería producto de un ilícito y que contaba con un pedido de secuestro vigente.

El procedimiento fue realizado por numerarios de la División Sustracción de Automotores, quienes avanzaron en las tareas de investigación a partir de distintos elementos que permitieron orientar la búsqueda del rodado. En ese proceso resultaron fundamentales los aportes fílmicos de las cámaras de seguridad de Monitoreo del SAE-911, cuyos registros fueron utilizados para avanzar en la investigación y establecer la ubicación del automóvil.

A partir de las tareas realizadas, los policías llegaron hasta el Complejo Habitacional Valle Chico, específicamente a la esquina de las avenidas N° 22 y N° 39, donde finalmente lograron localizar el vehículo buscado.

El automóvil tenía pedido de secuestro

Una vez en el lugar, los efectivos policiales recuperaron un Peugeot 208 GTI, rodado que obraba con pedido de secuestro debido a que tendría relación con un ilícito perpetrado en perjuicio de un hombre mayor de edad.

La situación había sido denunciada formalmente por la víctima, quien radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.

De esta manera, la investigación permitió vincular el automóvil con el hecho denunciado y avanzar en su recuperación. El procedimiento se concretó luego de las tareas de investigación y del análisis de los registros obtenidos mediante las cámaras de seguridad del sistema de Monitoreo del SAE-911.

El aporte del SAE-911

Dentro de la investigación, los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de Monitoreo del SAE-911 constituyeron un elemento utilizado por los efectivos para orientar las tareas de búsqueda.

Los numerarios de la División Sustracción de Automotores realizaron las diligencias correspondientes y, con esos aportes, llegaron hasta el sector determinado del Complejo Habitacional Valle Chico. El procedimiento se concentró en la intersección de las avenidas N° 22 y N° 39, donde fue localizado el Peugeot 208 GTI que se encontraba requerido en el marco de la investigación.

El operativo permitió recuperar el automóvil y continuar con las actuaciones vinculadas al ilícito por el cual se había radicado la denuncia penal.

Intervención de la Justicia

Tras el recupero del rodado, se adoptaron las medidas correspondientes para garantizar que el vehículo quedara bajo disposición judicial.

Finalmente, el Peugeot 208 GTI fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron los pasos a seguir.

De esta manera, la intervención policial concluyó con la recuperación del automóvil y su remisión a la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones relacionadas con el pedido de secuestro y el ilícito al que estaría vinculado.