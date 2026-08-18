Tres años de prisión efectiva por una seguidilla de robos y amenazas

Walter José Agüero fue condenado este martes a tres años de prisión efectiva por una serie de delitos cometidos entre mayo y agosto de 2023. La resolución fue dictada por la jueza Daniela Barrionuevo, durante un debate unipersonal llevado adelante en la Cámara Penal N° 1.

El proceso comenzó y terminó durante la misma jornada, con el dictado de una sentencia que estableció una pena de tres años de cumplimiento efectivo para el acusado.

La condena contempló una serie de hechos de distinta naturaleza, entre ellos tres episodios de hurto simple, un robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa y amenazas simples. De acuerdo con la resolución, Agüero fue considerado autor de los distintos hechos que formaron parte de la acusación y recibió una pena que, aunque deberá cumplirse de manera efectiva, todavía no implica su traslado inmediato a un establecimiento penitenciario.

Tres hurtos y otros delitos

La sentencia incluyó tres hechos de hurto simple, vinculados con la sustracción de distintos elementos. Los objetos mencionados en esos episodios fueron:

Un par de zapatillas.

Una campera.

Una motoguadaña.

A estos tres hechos se sumó uno de mayor gravedad, debido a la utilización de un arma durante el intento de cometer un robo. También se incorporaron a la condena las amenazas simples, relacionadas con otro de los episodios incluidos en el proceso.

De esta manera, la resolución judicial reunió en una misma sentencia una serie de hechos ocurridos a lo largo de varios meses de 2023, entre mayo y agosto, y estableció una pena única de tres años de prisión efectiva.

El episodio con un machete

Uno de los hechos considerados más graves durante el proceso fue el que involucró a una mujer, a quien Agüero habría intentado robar utilizando un machete. El episodio fue encuadrado como robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa. La utilización del machete fue, de acuerdo con la acusación contemplada en la sentencia, un elemento determinante dentro de la calificación del hecho.

El robo no llegó a concretarse y quedó en grado de tentativa, pero el episodio formó parte de los delitos por los cuales finalmente Agüero fue condenado.

La causa también incluyó otro episodio relacionado con amenazas. En ese caso, el acusado habría amenazado a dos empleadas de una panificadora. Así, la investigación y posterior debate judicial contemplaron hechos que tuvieron diferentes modalidades, desde la sustracción de objetos hasta un intento de robo con un arma y episodios de amenazas.

El pedido de la Fiscalía y la postura de la defensa

Durante el debate, el fiscal Alejandro Dalla Lasta había solicitado una pena de tres años de prisión para Agüero. El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó durante el proceso que el acusado ya contaba con una condena anterior, un antecedente que fue señalado al momento de fundamentar el pedido de pena.

La defensa de Agüero estuvo a cargo del abogado Orlando del Señor Barrientos, quien solicitó que se aplicara el mínimo legal. Finalmente, la jueza Daniela Barrionuevo resolvió condenar al acusado a tres años de prisión efectiva, coincidiendo con la pena solicitada por la Fiscalía.

El debate tuvo carácter unipersonal y se desarrolló en la Cámara Penal N° 1. El proceso comenzó durante la jornada de este martes y concluyó el mismo día con el dictado de la sentencia.

Una pena de cumplimiento efectivo

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la condena impuesta es de cumplimiento efectivo. Esto significa que la pena no fue establecida bajo una modalidad condicional.

Sin embargo, Agüero no será trasladado por el momento a un penal. La razón es que la sentencia todavía debe quedar firme. Por lo tanto, aunque la resolución judicial estableció los tres años de prisión efectiva, su cumplimiento en un establecimiento penitenciario quedará sujeto a la firmeza de la sentencia.

La situación procesal queda así diferenciada entre la decisión adoptada este martes por la Cámara Penal N° 1 y su ejecución efectiva.

Los cinco hechos contemplados en la sentencia

La condena reunió cinco hechos que tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2023. La resolución judicial estableció la responsabilidad de Agüero en cada uno de los delitos contemplados en el proceso.

El detalle de los hechos por los cuales fue condenado incluye:

Tres hechos de hurto simple , por la sustracción de zapatillas, una campera y una motoguadaña.

, por la sustracción de zapatillas, una campera y una motoguadaña. Un robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa , correspondiente al episodio en el que habría intentado robarle a una mujer utilizando un machete.

, correspondiente al episodio en el que habría intentado robarle a una mujer utilizando un machete. Amenazas simples, vinculadas con las amenazas que habría realizado contra dos empleadas de una panificadora.

La acumulación de estos hechos derivó en la pena de tres años de prisión efectiva.