Adolescente discutió con dos empleados de barrido, fue a la casa, buscó un arma y les disparó

El sonido de detonaciones de un arma de fuego alertó a los vecinos de calle Buenos Aires y Vicario Segura, en inmediaciones al Cementerio Municipal, quienes llamaron a la Policía de inmediato.

Eran aproximadamente las 19.30, cuando el comando radioeléctrico recibió un llamado en el que daba cuenta que en la dirección antes mencionada se había escuchado el estampido de disparos de arma de fuego.

De inmediato, el móvil de la Comisaría Décima se trasladó al lugar donde al arribar se entrevistó con un vecino, quien dijo haber observado el hecho. Según le habría explicado a los uniformados, momentos antes, un adolescente de 17 años, de quien se reservan los datos personales por la edad, domiciliado en las inmediaciones, mantuvo una discusión con dos empleados de barrido de calle de la Municipalidad de la Capital, de apellidos Herrera (25) y Silva (26), por diferencias de vieja data.

La discusión subió de tono, al punto que el joven -ahora detenido- ingresó a su domicilio y buscó un arma de fuego, posiblemente un revólver, según la descripción, que luego, las víctimas indicaron a los investigadores, regresó a la calle donde estaban los empleados y efectuó, al menos, un disparo. Por fortuna, el proyectil no lesionó a ninguno de los presentes. Seguidamente y, siempre de acuerdo al relato del testigo, el adolescente volvió a ingresar a la casa y las víctimas se retiraron por temor a que el jovencito pudiera hacer con el arma que tenía en su poder.



Detención

Tras interiorizarse de lo sucedido, los uniformados se desplazaron algunos metros hasta el domicilio del adolescente sindicado, quien había buscado refugio en el techo del inmueble. Al observar a la Policía en su domicilio, el joven descendió del techo y no opuso resistencia al momento de ser detenido y trasladado al Centro de Admisión y Derivación.

El hecho luego fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se dispuso que personal de la Unidad judicial N° 2 se constituyera en la escena y labrara las actuaciones correspondientes. Asimismo, trabajó en el lugar personal de la División Criminalística. Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que los investigadores llevaron a cabo una inspección en el lugar por orden del fiscal especializado, pero no se logró encontrar el arma de fuego empleada por el adolescente.



Secuestro

En tanto, que el miércoles a las 22.00 horas aproximadamente, personal policial llegó hasta la Avenida de Circunvalación, en el sector sur de la ciudad Capital y procedió al secuestro de restos de un arma “tumbera”.

Según pudieron establecer los investigadores, el elemento hallado se trataba del arma de fuego utilizada el sábado a la noche, por un sujeto, quien ingresó a una vivienda del barrio Montecristo y le efectuó dos disparos al propietario, resultando este lesionado en un brazo y una pierna. Tras el secuestro del arma, aquella fue remitida al laboratorio forense, donde será sometida a distintas pruebas que permitirán conocer, entre otros datos de importancia, cuándo fue empleada por última vez.