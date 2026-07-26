Tragedia en La Puntilla: un accidente dejó una víctima fatal en Tinogasta

Un hombre de 81 años murió este domingo tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Nacional 60, en la localidad de La Puntilla, departamento Tinogasta.

La víctima fue identificada como Rodolfo Ángel Leiva, domiciliado en La Puntilla. Según la información preliminar, se desplazaba en bicicleta en sentido sur cuando fue impactado desde atrás por una camioneta.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1223, en inmediaciones del Club Deportivo Manuel Belgrano.

El otro vehículo involucrado es una camioneta Wingle Great Wall, de color gris, dominio AE726CF, conducida por Rodolfo Eduardo de la Mota, domiciliado en la provincia de La Rioja.

Tras el siniestro, intervino el fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, Dr. Barros Luis Jorge del Valle, quien dispuso el secuestro de ambos rodados y la aprehensión del conductor de la camioneta.

Personal policial continúa trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro vial.