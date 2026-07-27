Encontraron al último pescador desaparecido y terminó la búsqueda en el Río de la Plata

El cuerpo de Damián Giubu, el último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido en el Río de la Plata, fue identificado este domingo por su hermana. El cadáver había sido encontrado el sábado en la costa del partido bonaerense de Magdalena, lo que permitió poner fin al operativo de búsqueda que se extendió durante seis semanas.

Giubu fue localizado en la costa del campo La Vasquita, en la zona de Bartolomé Bavio. Con su identificación, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cinco integrantes del grupo: Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu.

Los hombres habían ingresado al Río de la Plata para realizar una excursión de pesca, pero nunca regresaron a la costa. Luego de que sus familiares denunciaran la desaparición, la Prefectura Naval Argentina encabezó un amplio operativo en el que también participaron bomberos, Defensa Civil, guardaparques y voluntarios.

Los pescadores habían salido en un bote semirrígido

La excursión había sido organizada por los hermanos Carlos y Claudio Kovach, quienes habían convocado a un grupo de amigos vinculados con empresas de transporte de cargas.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, los pescadores llegaron al camping con dos embarcaciones, aunque una de ellas sufrió un desperfecto en el motor. Por ese motivo, decidieron continuar todos juntos a bordo del "Chamigo-Ho", un bote semirrígido de 4,6 metros de eslora.

El grupo ingresó al río cerca de las 7.30. En ese momento, según los testimonios reunidos durante las primeras horas de la búsqueda, las condiciones meteorológicas parecían favorables: había poco viento, la marea estaba baja y el agua se encontraba serena.

Los hermanos Kovach conocían el sector y solían realizar excursiones de pesca en esa zona del Río de la Plata.

"Vienen todos los fines de semana. Tienen identificados varios 'pozos de pesca'. Están acostumbrados a entrar entre 800 y 1.000 metros de distancia desde la costa y casi siempre se mueven por los mismos sitios", había explicado Rodrigo Oviedo, hijo de la pareja de Claudio Kovach.

La Justicia investiga qué pasó con la embarcación

Los cuerpos fueron encontrados durante las seis semanas que duró el operativo en distintos puntos de la costa. El hallazgo de Giubu y su posterior identificación permitieron cerrar formalmente la búsqueda de los cinco pescadores.

Sin embargo, todavía no se establecieron las causas de la tragedia.

La investigación judicial intentará reconstruir el recorrido realizado por la embarcación y determinar qué ocurrió durante la excursión. Entre las hipótesis que deberán ser analizadas se encuentran una posible falla mecánica, un eventual vuelco y otros factores que podrían haber provocado que los pescadores terminaran en el agua.

Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias que desencadenaron el episodio.

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