Allanamiento en Capital: secuestran aves, tramperas y jaulas

Un procedimiento policial realizado en el barrio 111 Viviendas Norte de la Capital terminó con el secuestro de 17 aves silvestres, 16 tramperas y 8 jaulas, en el marco de una medida judicial vinculada con una denuncia penal.

La intervención se concretó luego de una denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 8. A partir de esa presentación, se puso en marcha una actuación que derivó en la realización de un allanamiento en un inmueble ubicado en el sector norte de la ciudad. La medida fue llevada adelante por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de la Provincia, quienes trabajaron conjuntamente con los sumariantes del mencionado Precinto Judicial.

El procedimiento contó con la correspondiente autorización judicial y se desarrolló conforme a una orden emitida por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte.

Intervino Delitos Culturales y Ambientales

La actuación tuvo como protagonistas a los efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, que junto con el personal judicial correspondiente llegaron hasta el inmueble señalado para materializar la medida dispuesta por la Justicia. El operativo se enmarcó así en una investigación iniciada a partir de una denuncia penal y requirió la intervención coordinada de distintos organismos vinculados con el procedimiento.

La presencia de los sumariantes de la Unidad Judicial N° 8 acompañó el trabajo de los efectivos policiales durante el allanamiento, mientras que la autorización para concretar la medida había sido solicitada previamente por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte y dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación.

El procedimiento permitió localizar y secuestrar distintos elementos relacionados con la presencia y captura de aves silvestres dentro del inmueble.

Diecisiete aves, trampas y jaulas

Al finalizar la medida judicial, los policías procedieron al secuestro de un total de 17 aves silvestres. Junto con los animales, también fueron incautados elementos vinculados con su captura y permanencia en cautiverio.

El detalle del procedimiento quedó conformado de la siguiente manera:

17 aves silvestres .

. 16 tramperas .

. 8 jaulas.

Los elementos fueron secuestrados durante el allanamiento y quedaron formalmente incorporados a las actuaciones judiciales. La cantidad de aves encontradas y la presencia de las tramperas y jaulas constituyeron parte de los elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades intervinientes luego de finalizada la medida.

Todo quedó a disposición de la Justicia

Una vez concluido el allanamiento, las 17 aves silvestres, las 16 tramperas y las 8 jaulas fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se indicaron las medidas que deberán seguirse a partir del secuestro realizado durante el procedimiento.

La actuación quedó de esta manera vinculada con la denuncia penal que había sido radicada previamente en la Unidad Judicial N° 8, y bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, que había solicitado la medida posteriormente ordenada por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación.

El procedimiento desarrollado en el barrio 111 Viviendas Norte permitió concretar la orden judicial y retirar del inmueble tanto las aves silvestres como los elementos utilizados para su captura o alojamiento.