Muerte de un motociclista: condenaron a Jorge Cruz Bolívar a tres años en suspenso

La Cámara Penal N° 3 llevó adelante ayer por la mañana el juicio contra Jorge Antonio Cruz Bolívar, acusado por un hecho vial ocurrido el 25 de septiembre de 2024, en la localidad de Nueva Coneta, departamento Capayán. De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo aproximadamente a las 4.12, cuando Cruz Bolívar conducía un automóvil y circulaba por la Ruta Nacional 38. En ese momento, impactó contra una motocicleta que se desplazaba en el mismo sentido.

La víctima fue identificada como Luis Carlos González, quien circulaba a bordo de una moto YBR de color gris. El motociclista transitaba por la Ruta Nacional 38, aproximadamente un kilómetro al sur de la calle 8, cuando se produjo la colisión.

Según los datos de la causa, el automóvil involucrado fue un Gol Trend, que circulaba en igual sentido y por el mismo carril que la motocicleta. El impacto se produjo a la altura de la rueda de la moto.

La investigación estableció además que el automóvil circulaba a alta velocidad al momento de producirse la colisión.

Las graves lesiones y el fallecimiento

Como consecuencia del impacto, Luis Carlos González sufrió graves lesiones. La gravedad de las heridas provocadas por el choque derivó posteriormente en su muerte. El hecho vial, ocurrido durante la madrugada en un tramo de la Ruta Nacional 38, dio lugar a una investigación judicial destinada a determinar las circunstancias de la colisión y la responsabilidad del conductor del automóvil.

La causa quedó bajo investigación del fiscal Jonathan Felzstyna, quien llevó adelante las actuaciones correspondientes y posteriormente imputó a Cruz Bolívar por el delito atribuido. La acusación se vinculó con la conducción imprudente de un vehículo automotor, en carácter de autor, y con el resultado fatal provocado por el hecho.

La investigación y la acusación fiscal

Durante el desarrollo de la investigación, el fiscal Jonathan Felzstyna imputó a Jorge Antonio Cruz Bolívar por el delito de homicidio culpable por la conducción imprudente de vehículo, en carácter de autor.

El proceso judicial avanzó hasta llegar a la instancia de debate en la Cámara Penal N° 3. La acusación tuvo como eje el hecho ocurrido el 25 de septiembre de 2024, cuando el automóvil Gol Trend conducido por Cruz Bolívar colisionó con la motocicleta YBR gris en la que circulaba Luis Carlos González.

El juicio en la Cámara Penal N° 3

El proceso llegó ayer por la mañana a la instancia de juicio en la Cámara Penal N° 3. Durante la audiencia, se analizó la responsabilidad de Jorge Antonio Cruz Bolívar por el hecho vial que terminó con la muerte de Luis Carlos González.

Finalmente, el tribunal declaró culpable a Cruz Bolívar y estableció una pena de tres años de prisión en suspenso. Además de la pena de prisión, la resolución contempló una sanción específica vinculada con la conducción de vehículos: seis años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo.

La condena fijada por la Cámara Penal N° 3 quedó establecida, de este modo, sobre dos aspectos centrales: una pena de prisión de tres años cuyo cumplimiento es en suspenso y una inhabilitación de seis años para conducir cualquier clase de vehículo.

El dolor de la familia de la víctima

Tras conocerse la condena, frente a Tribunales familiares de la víctima repudiaron la sentencia que permite a Cruz Oliva evitar el cumplimiento efectivo de la prisión.

Según manifestaron, para ellos, la condena no hace justicia a la muerte de Luss Enrique González, un hombre de 45 años cuya vida terminó en aquel siniestro vial de Nueva Coneta.