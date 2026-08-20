Intento de homicidio en Tapso: Quiroga recibió una pena de 10 años y 6 meses

El proceso judicial contra Fernando Quiroga, de 35 años, que estaba encaminado a resolverse mediante un juicio por jurados, terminó este jueves con una condena de 10 años y 6 meses de prisión luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el intento de homicidio de su expareja.

El hecho por el que fue condenado ocurrió en Tapso, donde Quiroga atacó a puñaladas a una joven de 20 años. La investigación sostiene que el episodio se produjo luego de que la víctima decidiera terminar la relación que mantenía con el acusado.

La resolución del caso llegó mediante un juicio abreviado, una alternativa que fue planteada durante la audiencia de admisión de evidencia realizada ayer. En esa instancia, la Fiscalía y la defensa le propusieron al juez Miguel Ángel Lozano resolver el proceso bajo esa modalidad, en lugar de avanzar hacia el juicio ante un jurado popular que estaba previsto. El acuerdo contempló tanto el reconocimiento de responsabilidad por parte de Quiroga como la pena de 10 años y 6 meses de prisión. Frente al magistrado, el acusado confirmó que aceptaba voluntariamente lo acordado.

Finalmente, Lozano homologó el acuerdo y declaró culpable a Quiroga.

¿Qué había desencadenado el ataque?

De acuerdo con lo sostenido durante la investigación, el ataque estuvo precedido por la decisión de la víctima de poner fin a la relación. La joven, de 20 años, se encontraba en la casa de un familiar, donde había concurrido con motivo del festejo del Día de la Madre. Desde ese lugar le comunicó a Quiroga su decisión de terminar la relación mediante un mensaje.

La pareja había convivido anteriormente en Córdoba. Luego de la comunicación de la joven, se produjo el episodio por el cual el hombre fue llevado ante la Justicia.

Quiroga intentó matar a su expareja a puñaladas mientras dormía, según el caso por el que finalmente fue condenado. El ataque derivó en una investigación que posteriormente avanzó hacia una acusación por homicidio triplemente agravado, en grado de tentativa.

La resolución judicial tomó en consideración la calificación legal establecida para el hecho y concluyó con la declaración de culpabilidad del acusado.

La fuga y la detención en Frías

Tras el ataque, Quiroga escapó. La búsqueda culminó en octubre de 2024, cuando fue detenido en la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Desde entonces permanecía alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, a disposición de la Justicia mientras avanzaba el proceso.

El caso había llegado a una instancia en la que el acusado debía enfrentar un juicio ante un jurado popular. Sin embargo, el escenario procesal cambió durante la audiencia de admisión de evidencia realizada ayer, cuando Fiscalía y defensa plantearon al juez Lozano la posibilidad de cerrar el expediente mediante un juicio abreviado.

La alternativa requirió el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado. Quiroga aceptó voluntariamente el acuerdo ante el magistrado, incluida la pena establecida.

Homicidio triplemente agravado en grado de tentativa

Luego de escuchar a las partes y recibir la aceptación del acusado, el juez Miguel Ángel Lozano homologó el acuerdo y declaró culpable a Fernando Quiroga.

La condena corresponde al delito de homicidio triplemente agravado en grado de tentativa. Los agravantes contemplados fueron alevosía, relación de pareja y violencia de género. La calificación refleja los términos en los que quedó establecido el hecho dentro del acuerdo que permitió resolver el proceso sin llegar a la instancia de un juicio por jurados.

La pena fijada fue de 10 años y 6 meses de prisión, sanción que Quiroga aceptó junto con el reconocimiento de responsabilidad.

La resolución puso fin al proceso que se encaminaba hacia una instancia ante un jurado popular y estableció una condena definitiva en los términos homologados por el juez.

La pena se cumple en Miraflores

Una vez concluida la audiencia, Quiroga fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario de Miraflores, donde continuará cumpliendo la condena impuesta.

El traslado se produjo inmediatamente después de la resolución judicial que homologó el acuerdo y lo declaró culpable. Así, el caso iniciado a partir del ataque contra su expareja en Tapso concluyó con una pena de 10 años y 6 meses de prisión, luego de que el acusado reconociera voluntariamente su responsabilidad.