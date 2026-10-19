Amenazó de muerte a su pareja con un arma de fuego: lo detuvieron

Un hombre de 42 años fue aprehendido en el barrio Obrero de la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, por un supuesto hecho de violencia de género. Según la información policial, el sujeto habría amenazado de muerte con un arma de fuego a su pareja, una mujer de 46 años.

El procedimiento se concretó a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que movilizó a numerarios de la Comisaría Los Altos hasta el lugar para intervenir en la situación denunciada. Una vez en el barrio Obrero, los efectivos llevaron adelante el procedimiento que culminó con la aprehensión del hombre señalado y el secuestro de un arma de fuego que habría sido utilizada en las amenazas.

De acuerdo con el reporte oficial, el episodio habría ocurrido momentos antes de la llegada de los uniformados. La información difundida identifica a la mujer como la pareja del hombre aprehendido y señala que ella habría sido amenazada de muerte mediante el uso de un arma.

El caso quedó encuadrado inicialmente como un supuesto hecho de violencia de género, mientras que las actuaciones posteriores quedaron sujetas a las medidas dispuestas por la autoridad judicial interviniente.

Secuestraron un rifle calibre 22 largo

Uno de los resultados del procedimiento fue la incautación de un arma de fuego. Según el informe policial, los efectivos secuestraron un rifle calibre 22 largo en el marco de la intervención originada por el requerimiento del SAE-911.

El secuestro se produjo luego de que se informara que el hombre habría amenazado de muerte a su pareja. La incautación del arma quedó incorporada a las actuaciones realizadas por el personal de la Comisaría Los Altos. Los datos oficiales precisaron que el procedimiento incluyó dos medidas centrales: la aprehensión del hombre de 42 años y el secuestro del rifle señalado en el reporte.

La intervención policial permitió trasladar la situación al ámbito de las actuaciones judiciales correspondientes, con el objetivo de que la Fiscalía interviniente determine los pasos que deben cumplirse a partir de lo ocurrido.

A disposición de la Fiscalía del Distrito Este

Tras el procedimiento en el barrio Obrero, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde esa sede judicial se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con el caso. De esta manera, la intervención pasó a la órbita de la autoridad competente, que deberá establecer cómo continúa el trámite de las actuaciones.

La aprehensión se produjo en el departamento Santa Rosa, con intervención de efectivos de la Comisaría Los Altos, luego del requerimiento recibido a través del SAE-911.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

