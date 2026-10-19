Robó en el depósito de un corralón, se escondió en una casa y terminó detenido

Un joven de 28 años, de apellido Fernández, fue aprehendido luego de ser señalado como presunto autor de un robo cometido en el depósito de un corralón. El procedimiento se llevó a cabo en la Manzana U1 del barrio Santa Marta, a partir de una solicitud realizada por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información policial, motoristas del COEM-Kappa se hicieron presentes en el lugar indicado para intervenir en el hecho. Una vez allí, los uniformados se entrevistaron con un hombre que manifestó que un sujeto habría ingresado a un depósito de su propiedad y sustraído distintos elementos.

Según el relato proporcionado a los efectivos, después de apoderarse de los objetos, el presunto autor se habría dado a la fuga y ocultado en un domicilio ubicado en la misma zona. La información aportada permitió orientar la intervención policial hacia el inmueble donde el sospechoso habría buscado refugio tras abandonar el lugar del robo.

A partir de esa situación, los motoristas iniciaron las actuaciones correspondientes para localizar al señalado y avanzar con el procedimiento.

Se escondió en una vivienda

La intervención continuó en una vivienda de la zona, propiedad de una mujer, donde el sospechoso habría ingresado para ocultarse luego de la presunta sustracción. Según el reporte, los efectivos policiales accedieron al inmueble previa autorización de la propietaria. Una vez dentro de la vivienda, procedieron a la aprehensión del joven de apellido Fernández, de 28 años, señalado como presunto autor del hecho.

El procedimiento permitió localizar al sospechoso en el domicilio indicado y concretar su aprehensión. La actuación se desarrolló luego de que el personal policial recibiera la información del hombre que denunció el ingreso al depósito de su propiedad y la posterior sustracción de elementos.

Recuperaron una cerradura y una grifería

Además de la aprehensión del joven, durante el procedimiento los uniformados lograron recuperar dos elementos que estarían vinculados con el hecho investigado. Los objetos recuperados fueron identificados en el reporte policial como:

Una cerradura de puerta Prive 214.

Una grifería FV.

Ambos elementos fueron localizados durante la intervención realizada en el domicilio donde se encontraba el presunto autor del robo, según la información difundida.

La recuperación de estos objetos constituyó otro de los resultados del operativo desplegado por los motoristas del COEM-Kappa tras el requerimiento del SAE-911. Los elementos habían sido señalados como parte de los bienes sustraídos del depósito del corralón, de acuerdo con lo manifestado por el hombre entrevistado por los efectivos.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión, Fernández fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción. Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en el caso y desde donde se impartieron las medidas a seguir.

La situación procesal del joven quedó, de esta manera, bajo la órbita de la autoridad judicial correspondiente, que deberá disponer los pasos posteriores en el marco de la investigación del hecho denunciado.