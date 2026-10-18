Catamarca: secuestraron una camioneta con pedido judicial de La Rioja

Efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Catamarca secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok blanca que registraba un pedido de secuestro emitido por la Justicia de La Rioja.

El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de control en el puesto caminero Las Rejas, ubicado sobre la ruta provincial N° 4, donde los uniformados identificaron el vehículo, conducido por un hombre de 55 años.

Al consultar los datos en el Sistema Federal Mi-Minseg, los policías constataron que sobre la camioneta pesaba un requerimiento de secuestro solicitado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la provincia de La Rioja.

Tras detectar la medida judicial, intervino personal de la Comisaría Quinta, que puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas correspondientes para continuar con las actuaciones.