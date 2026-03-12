Amplio operativo en Catamarca: detenidos, arrestados y decenas de motos secuestradas

Un operativo integral de seguridad se llevó a cabo en jurisdicciones de la zona Sur de la Ciudad Capital y el departamento Valle Viejo, en el marco de acciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad en distintos barrios del Valle Central. El procedimiento estuvo a cargo de numerarios pertenecientes a diversas dependencias de la fuerza policial, quienes trabajaron de manera coordinada en controles, patrullajes y tareas de prevención.

El despliegue incluyó la participación de efectivos de las Seccionales Segunda, Sexta y Décima de la Ciudad Capital, junto a personal de las Comisarías de Villa Dolores y Santa Rosa del departamento Valle Viejo. A estas unidades se sumaron agentes de divisiones especializadas y grupos operativos, conformando un esquema de intervención integral orientado a fortalecer la presencia policial en la vía pública.

La acción policial también contó con la colaboración de efectivos de las Divisiones Infantería y Drones, además de personal de la Dirección Seguridad Vial y de distintos cuerpos tácticos y de intervención rápida. Entre ellos se destacaron integrantes de los Cuerpos de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), la Guardia de Infantería Femenino (FENIX), motoristas del GAM-Pampa, así como efectivos de los Grupos de Acción Operativa (GAO).

El dispositivo se completó con la presencia de la Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), consolidando una estructura operativa que permitió abarcar diferentes sectores de las jurisdicciones intervenidas.

Controles vehiculares y patrullajes preventivos

Durante el operativo se implementaron controles vehiculares e identificación de personas, además de recorridos preventivos a pie y en unidades móviles. Estas tareas se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de detectar infracciones, prevenir ilícitos y reforzar la presencia policial en áreas de circulación y en barrios de la zona.

Las acciones estuvieron orientadas a verificar documentación de conductores y vehículos, controlar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y realizar tareas de prevención general. Los patrullajes se llevaron adelante tanto en motocicletas como en móviles policiales, mientras que otros efectivos realizaron recorridos a pie en sectores específicos.

Este esquema operativo permitió a las fuerzas de seguridad mantener vigilancia activa en diferentes puntos de la Capital y del departamento Valle Viejo, integrando acciones de control con presencia preventiva.

Detenciones, arrestos y secuestro de motocicletas

Como resultado del procedimiento, las autoridades informaron una serie de intervenciones vinculadas a infracciones y hechos ilícitos detectados durante el operativo.

Entre los resultados más relevantes se destacan:

Aprehensión de dos (02) sujetos por diferentes ilícitos.

Arresto de treinta y seis (36) personas mayores de edad, quienes habrían infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia.

Demora de dos (02) adolescentes en el marco de las actuaciones correspondientes.

Secuestro de treinta y seis (36) motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

En relación con los rodados retenidos, las autoridades señalaron que el secuestro se produjo debido a que sus conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Tras la constatación de las irregularidades, el personal policial procedió a confeccionar las actas de infracción correspondientes, tras lo cual las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales para continuar con las actuaciones administrativas y legales pertinentes.