Apedreó una vivienda en la zona norte y terminó lesionando a un menor

Un episodio registrado en la zona norte de la Capital terminó con la aprehensión de un joven de 27 años, luego de que fuera señalado como el presunto autor de un ataque contra una vivienda y de haber lesionado a un menor.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle San Juan Bautista S/N°, hasta donde llegaron efectivos de la Seccional Octava luego de recibir el aviso sobre la situación. Según el relato aportado por una mujer de 46 años, momentos antes un sujeto se habría presentado en su domicilio y, posteriormente, habría comenzado a arrojar piedras contra el inmueble.

La situación generó preocupación en la vivienda y llevó a la mujer a salir para verificar qué estaba sucediendo. Fue en esas circunstancias cuando una de las piedras arrojadas impactó en el rostro de su hijo. El episodio quedó entonces vinculado no solamente con los daños o el ataque contra la vivienda, sino también con la lesión sufrida por el menor como consecuencia del lanzamiento de piedras.

La denuncia fue puesta a disposición de la Justicia

Ante lo ocurrido, los efectivos policiales que se hicieron presentes en el lugar entrevistaron a la mujer, quien relató la secuencia y aportó las características que permitieron orientar la búsqueda del presunto autor. En ese contexto, los policías invitaron a la mujer a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 8, para formalizar la presentación vinculada con el episodio.

La intervención de los efectivos permitió poner en marcha de inmediato un recorrido por la zona con el objetivo de localizar al sujeto señalado.

La detención

Luego de recibir las características del presunto autor, los efectivos de la Seccional Octava ampliaron el recorrido por la zona. La búsqueda permitió localizar a un joven que reunía las características aportadas en la denuncia. El procedimiento se concretó en la esquina de las calles Padre Antonio Lobos y San Juan Bautista, donde los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor.

Se trata de un joven de apellido Navarro, de 27 años, quien quedó vinculado al hecho ocurrido momentos antes en la vivienda de calle San Juan Bautista.

Tras ser aprehendido, Navarro, de 27 años, fue trasladado y alojado en una dependencia policial. El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del episodio.

De esta manera, la investigación quedó en el ámbito judicial correspondiente, luego de la intervención inicial de los efectivos de la Seccional Octava y de la presentación de la mujer vinculada con el hecho.