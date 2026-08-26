Filicidio en Tucumán: qué dice la carta del padre que habría matado a su hijo de 8 años

En medio de la conmoción provocada por el hallazgo de dos cuerpos en una vivienda de la capital tucumana, se conoció el contenido de la supuesta carta de despedida que habría escrito Oscar Mauricio Sosa, el hombre de 38 años que habría matado a su hijo de ocho años y luego se habría quitado la vida.

Según detalló el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Sale, el escrito contiene una explicación que el hombre habría dejado para intentar justificar su decisión. "Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo", habría expresado Sosa.

En otro tramo de la carta, siempre de acuerdo con lo informado por el fiscal, habría escrito: "Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto. Le di todas las pastillas y no sintió nada, se durmió". El contenido del escrito se convirtió en una de las piezas claves de la investigación, que busca reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y determinar con precisión las circunstancias en las que murieron el niño y su padre.

La hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto filicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias deberán ser confirmadas a partir de los peritajes y las autopsias.

El contexto que investiga la Justicia

Uno de los elementos que el fiscal Carlos Sale incorporó al análisis del caso está relacionado con la situación judicial que atravesaba Sosa. El hombre se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba y, según explicó el funcionario, estaba citado para viajar con motivo de un juicio.

En ese contexto, el fiscal indicó que aparentemente nadie se hacía cargo del niño y que Sosa era la única persona que lo cuidaba.

"Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que lo cuidaba, pero no podía salir de su casa y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse", explicó Sale. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría temido que, en caso de tener que regresar a Córdoba, su hijo quedara sin una persona que pudiera hacerse cargo de él.

El fiscal agregó que el niño sufría un autismo severo y que, según la hipótesis planteada, Sosa habría decidido darle muerte para que "descansara". Después de darle las pastillas, siempre según lo que habría manifestado en la carta y la reconstrucción inicial, habría procedido a quitarse la vida porque no podía soportar la idea de que nadie cuidara al menor.

Estas circunstancias forman parte de las líneas de investigación y deberán ser contrastadas con las evidencias reunidas por la Policía y los investigadores.

El mensaje que recibió la familia durante la madrugada

El hecho fue descubierto durante la mañana, pero comenzó a desarrollarse horas antes. Sosa, de 38 años, le había enviado un mensaje a sus hijos mellizos, ambos de 18 años, cerca de las 4 de la madrugada.

En ese mensaje les pidió que fueran esa mañana a la casa para verlo. Los jóvenes llegaron alrededor de las 8.30 y se encontraron con una escena dramática. Ante lo que habían descubierto, llamaron inmediatamente a la Policía.

Los efectivos se dirigieron hasta la propiedad ubicada en calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur de la capital tucumana. Al ingresar y observar el lugar, advirtieron que no había signos de violencia. A partir de esa primera constatación, comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que se trataba de un presunto filicidio seguido de suicidio.

Horas más tarde, durante las tareas realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron la carta de despedida en la que Sosa habría explicado los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

La investigación busca reconstruir las últimas horas

El hallazgo del escrito aportó un elemento relevante para la investigación, pero todavía quedan aspectos por determinar. Durante la tarde estaba previsto que finalizaran los peritajes de la Policía y de los investigadores en la vivienda, con el objetivo de reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al brutal hecho.

Las tareas en la casa resultan centrales para establecer la secuencia de acontecimientos y contrastar las distintas evidencias con la hipótesis que actualmente manejan los investigadores.

A su vez, se esperaba que el miércoles se llevaran a cabo las autopsias, procedimiento destinado a confirmar las causas de muerte. Hasta que esos estudios sean realizados y se incorporen sus resultados a la investigación, las circunstancias precisas de las muertes permanecen bajo análisis.