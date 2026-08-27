Aprehendieron a dos hombres por amenazar a un vecino

Dos hombres fueron aprehendidos en Valle Viejo luego de un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría de Villa Dolores, quienes contaron con la colaboración de numerarios del Grupo de Infantería Zona Norte.

La intervención policial se produjo mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por diferentes puntos de su jurisdicción. Durante esas tareas, fueron alertados por un hombre mayor de edad, quien manifestó que dos personas de sexo masculino se encontraban causando molestias frente a su vivienda. De acuerdo con lo informado, el hombre les habría solicitado que se retiraran del lugar. Sin embargo, según su relato, ambos sujetos se tornaron agresivos y posteriormente lo habrían amenazado.

Tras tomar conocimiento de la situación, el personal policial desplegó un procedimiento que permitió localizar y aprehender a los presuntos autores del hecho. Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como Fernández, de 26 años, y Toranzo, de 33.

Policía y el Grupo de Infantería

Luego de recibir el alerta, los efectivos de la Comisaría de Villa Dolores actuaron de inmediato y llevaron adelante un operativo conjunto con numerarios del Grupo de Infantería Zona Norte.

Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron aprehender a los dos sujetos señalados como los presuntos autores del episodio. Los hombres fueron identificados como:

Fernández, de 26 años .

. Toranzo, de 33 años.

Según se informó, durante el momento de la aprehensión ambos sujetos vociferaron insultos contra el personal policial interviniente. La situación derivó finalmente en el traslado de los dos hombres hacia la dependencia policial, donde quedaron alojados mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Tras la aprehensión, los dos sujetos fueron trasladados y alojados en la seccional policial. El procedimiento quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas que deberán seguirse en el marco de la investigación.

De esta manera, la intervención se inició a partir del aviso realizado por un vecino a los efectivos que se encontraban efectuando recorridos preventivos en la jurisdicción de Villa Dolores.

Actuaciones en marcha

Mientras continúan las actuaciones dispuestas, el hombre que alertó a los efectivos fue invitado a formalizar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 10.

Por su parte, los dos hombres identificados por los apellidos Fernández y Toranzo permanecieron alojados en la dependencia policial bajo las disposiciones impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

El caso quedó así sujeto a las medidas que se determinen en el marco de la investigación, luego del procedimiento realizado por los efectivos policiales en Valle Viejo.