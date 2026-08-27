Barrelier cambia de abogado y amenaza con nombrar a quienes le prometieron ayuda

Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje como autor del femicidio de Agostina Vega, decidió abandonar la defensa oficial y designar en las últimas horas al abogado penalista Carlos Argüello. El cambio de representación marca, además, un giro en la estrategia procesal del principal acusado, que buscará ampliar su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

La decisión se produce en un contexto complejo, atravesado por el deterioro de su estado de salud y por un grave problema de adicción a las drogas, según señalaron fuentes cercanas tanto a la defensa como a su entorno familiar. De acuerdo con esas versiones, Barrelier se encontraría atravesando un cuadro que incluso le habría impedido mantener una conversación con su propia madre y con su nuevo abogado.

El acusado, según trascendió, ya daría por hecho que en un eventual juicio podría recibir una condena a prisión perpetua. Sin embargo, el nuevo rumbo de su defensa apunta a que, antes de enfrentar ese destino, estaría dispuesto a brindar información sobre personas que, según su versión, le habrían prometido ayuda y luego no habrían cumplido.

El cambio de defensa

La llegada de Carlos Argüello a la defensa de Barrelier supone una nueva etapa dentro del proceso judicial. El penalista proyecta formalizar en las próximas horas un pedido para que su defendido pueda ampliar la declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

La posibilidad de que esa audiencia se concrete dependerá de dos factores centrales. Por un lado, de que el fiscal acepte tomarle una nueva declaración. Por otro, de que Barrelier se encuentre en condiciones cognitivas de sostenerla.

Mientras tanto, la nueva defensa ya solicitó al Servicio Penitenciario información precisa sobre la medicación que actualmente recibe el acusado. La situación se presenta como especialmente compleja debido a las condiciones en las que, según las fuentes mencionadas, se encuentra Barrelier. Ayer, su madre fue a visitarlo al penal, pero no habría podido mantener con él una conversación de siquiera diez segundos.

El acusado se encontraba bajo los efectos de la medicación administrada en el marco de su tratamiento por abstinencia. Esa circunstancia también habría impedido que Argüello pudiera mantener una conversación coherente con su nuevo cliente para comenzar a preparar la estrategia de defensa.

"Solo no me voy", la frase que anticipa el nuevo rumbo

Desde el entorno del abogado Carlos Argüello comenzó a circular la posición que Barrelier habría transmitido a su nuevo defensor. Según estas versiones, el imputado considera que una eventual condena a prisión perpetua es un escenario prácticamente inevitable.

No obstante, no estaría dispuesto a enfrentar ese destino en soledad.

"Solo no me voy", habría sido la frase que Barrelier dejó ante su nuevo abogado, según trascendió desde su entorno. La intención que se maneja con cautela y en condición de off the record no estaría enfocada principalmente en volver sobre los detalles del femicidio de Agostina Vega. La nueva estrategia, de acuerdo con las versiones conocidas, apuntaría a revelar nombres de personas que le habrían prometido "mucho", entre ello una eventual asistencia económica, y que luego no habrían cumplido con esos compromisos.

Por el momento, se trata de versiones sobre una posible declaración que todavía no se produjo y cuyo contenido deberá ser contrastado con extremo rigor si finalmente Barrelier amplía su indagatoria.

Un acusado con antecedentes y vínculos

La expectativa sobre una eventual declaración también se vincula con la trayectoria previa de Barrelier. No se trata, según la información conocida, de un acusado sin antecedentes ni relaciones con otros ámbitos.

Barrelier trabajó en la Municipalidad de Córdoba a pesar de contar con antecedentes penales. Su llegada a ese cargo se habría producido de la mano de un padrino político vinculado al Concejo Deliberante. Ese ingreso ocurrió en un período en el que ya existían controles de rinoscopia para funcionarios municipales, en el marco de las políticas y medidas vinculadas con la lucha contra las adicciones.

Su historia reúne diferentes elementos que ahora vuelven a quedar bajo la mirada de la investigación y de las expectativas generadas por su posible declaración:

Su paso por la Municipalidad de Córdoba pese a contar con antecedentes penales.

La intervención de un padrino político vinculado al Concejo Deliberante en su llegada al cargo.

La existencia de controles de rinoscopia para funcionarios municipales en esa época.

Sus vínculos con la política local.

Su relación con el ámbito de las barras bravas.

Un historial de problemas con las drogas.

Según las fuentes cercanas a su entorno, el deterioro vinculado a su problema de adicción es actualmente de tal magnitud que habría quedado incapacitado, incluso, para mantener una conversación normal con su madre o con su propio defensor.

La próxima semana, bajo la mirada judicial

La próxima semana aparece como un período clave para conocer si el giro en la estrategia de defensa se traduce efectivamente en una nueva declaración judicial. Argüello proyecta avanzar con el pedido formal para ampliar la indagatoria. Si el fiscal Garzón acepta y Barrelier se encuentra en condiciones de declarar, el acusado podría romper el silencio que, hasta ahora, mantuvo dentro de la causa.

La expectativa radica en si finalmente cumplirá con lo que, según trascendió desde el entorno de su nuevo abogado, habría anticipado. Si Barrelier declara y aporta los nombres que estaría dispuesto a mencionar, el impacto de sus palabras podría, según las versiones que circulan, ir más allá de la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Las referencias a promesas incumplidas, posibles vinculaciones políticas y eventuales "blindajes" abrirían un escenario de incertidumbre respecto de otros actores. Sin embargo, cualquier revelación de ese tipo deberá ser contrastada y analizada con extremo rigor.