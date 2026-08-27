Investigan la muerte de un policía en pleno centro de la Capital

Un efectivo policial, de apellido Córdoba, fue encontrado sin vida durante la mañana de este jueves en inmediaciones de avenida Belgrano y Tucumán, en la ciudad Capital.

El hallazgo generó un importante despliegue policial en la zona, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se procedió a resguardar el lugar mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del uniformado.

Hasta el momento, son pocos los datos que trascendieron oficialmente sobre el caso. Según las primeras informaciones conocidas, el efectivo se habría quitado la vida, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación. También trascendió que el arma que habría sido utilizada pertenecería a quien sería su pareja, también integrante de las fuerzas policiales de la provincia.

El hallazgo y el operativo en la zona

La situación fue advertida durante la mañana de este jueves por vecinos del sector, quienes alertaron sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la intersección de avenida Belgrano y Tucumán.

A partir de ese aviso se activaron las actuaciones correspondientes y se desplegó un operativo policial para preservar la zona y permitir el avance de las tareas investigativas. El procedimiento se centró inicialmente en el lugar donde fue encontrado sin vida el efectivo de apellido Córdoba, mientras las autoridades procuran establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

La situación de la pareja de la víctima

De acuerdo con la información que trascendió, y de manera preventiva, fue detenida quien sería la pareja de la víctima, también miembro de las fuerzas policiales de la provincia. La medida tiene como finalidad avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el hecho y conocer cómo se habrían desarrollado los acontecimientos.

Asimismo, entre las primeras versiones conocidas se indicó que el arma que habría sido utilizada sería la perteneciente a la pareja del uniformado fallecido. Este elemento forma parte de los aspectos que deberán ser analizados en el marco de la investigación en curso.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales que permitan establecer una reconstrucción definitiva de lo sucedido.

A la espera de precisiones oficiales

Con el avance de las actuaciones, se aguarda por mayores precisiones oficiales que permitan conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que murió el uniformado de apellido Córdoba.

Por ahora, la investigación permanece abierta y se concentra en establecer cómo se produjeron los hechos. La detención preventiva de quien sería la pareja de la víctima busca contribuir a ese proceso y permitir el esclarecimiento de la situación.