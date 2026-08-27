Lo atraparon con seis jeans de dudosa procedencia: quedó detenido

Un joven de 19 años, de apellido Barrera, fue aprehendido en el sur de la ciudad Capital luego de ser sorprendido por efectivos policiales mientras transportaba una bolsa que contenía seis pantalones de jean, cuya legítima propiedad y procedencia no habría podido acreditar.

El procedimiento se concretó mientras numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la zona sur de la Capital. La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Francisca Granero de García y Jorge Luis Borges.

De acuerdo con la información brindada sobre el hecho, los efectivos procedieron a interceptar al joven, quien llevaba una bolsa con distintas prendas de vestir. Al constatar el contenido, se estableció que en el interior había seis pantalones jeans.

El procedimiento

El operativo se produjo en el marco de las tareas preventivas que los efectivos del COEM-Kappa realizaban en el sector.

Durante el recorrido por la intersección de las calles Francisca Granero de García y Jorge Luis Borges, los uniformados procedieron a la aprehensión de Barrera. Según se informó, el joven habría sido sorprendido mientras trasladaba una bolsa que contenía seis pantalones jeans. Ante la situación, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de las prendas.

Sin embargo, el joven no habría podido acreditar la legítima propiedad y procedencia de los pantalones, motivo por el cual los elementos fueron incautados.

Luego de constatar que el joven llevaba los pantalones y ante la imposibilidad de acreditar su procedencia y propiedad, los efectivos procedieron al secuestro de las prendas. La intervención policial permitió así incautar la totalidad de los elementos que se encontraban en la bolsa transportada por el joven.

Las prendas de vestir quedaron vinculadas a las actuaciones iniciadas tras el procedimiento, mientras se dispusieron las medidas correspondientes para continuar con el caso.

Traslado a la Seccional Novena

Luego de la aprehensión, el joven de apellido Barrera fue trasladado y alojado en la Seccional Novena, dependencia policial que corresponde por jurisdicción al lugar donde se llevó adelante el procedimiento.

Desde allí se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que quedó al tanto de lo sucedido. La situación del joven y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco de las actuaciones.