Arrestaron a una joven por un violento arrebato en Catamarca

El reloj marcaba exactamente las 12:40 horas de este mediodía cuando la dinámica urbana se vio interrumpida por una alerta crítica. En respuesta directa a una solicitud emitida por el SAE-911, los efectivos policiales motorizados pertenecientes al COEM-Kappa desplegaron un operativo de rigor que los condujo de manera inmediata hasta la avenida Manuel Navarro S/N°.

La premura del procedimiento radicaba en la naturaleza del aviso recibido: momentos antes, en esa arteria de circulación constante, se había perpetrado un hecho delictivo bajo la modalidad de arrebato. Este tipo de ilícito, caracterizado por la agilidad y la violencia sorpresiva sobre las víctimas, activó los protocolos de seguridad necesarios para contener la situación y asegurar la escena en el menor tiempo posible.

El Operativo: Aprehensión y Secuestro de Evidencia

Una vez constituidos en el lugar indicado de la avenida Manuel Navarro S/N°, los uniformados lograron interceptar y aprehender a una joven mujer de apellido Jiménez, de 25 años de edad. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar por el personal interviniente, la sospechosa no actuó en solitario: operaba en complicidad con otro sujeto que logró emprender la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de las fuerzas del orden.

Sujeto aprehendido: Una joven mujer de apellido Jiménez, de 25 años.

Cómplice prófugo: Un segundo individuo masculino que logró escapar de la escena.

Evidencia incautada: Una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., de color negro, sindicada como el rodado utilizado para perpetrar el delito.

El secuestro de la motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., de color negro, constituye un elemento material de vital importancia para la causa, ya que no solo funcionó como el medio de transporte para ejecutar el arrebato, sino que facilitó la posterior huida frustrada a medias por la rápida reacción de los motoristas del COEM-Kappa.

Derivación Jurisdiccional y Acciones de la Justicia

Tras concretar la aprehensión de la joven Jiménez y asegurar el vehículo implicado, el procedimiento continuó con los pasos legales correspondientes a la jurisdicción. Los uniformados procedieron a poner a la detenida a disposición de personal de la Seccional Novena, dependencia que por cuestiones de jurisdicción territorial debe asumir las primeras diligencias administrativas y de rigor.

En forma simultánea, las autoridades de la Seccional Novena dieron inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde esta magistratura se impartieron las directivas y se indicaron formalmente las medidas a adoptar para avanzar en la investigación, esclarecer por completo el hecho delictivo, determinar las responsabilidades penales de la imputada y dar con el paradero del prófugo que logró escapar durante el operativo del mediodía.