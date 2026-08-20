Catamarca: estafaron a una mujer y la policía los atrapó en plena calle

El accionar de las fuerzas de seguridad tuvo lugar en un contexto temporal y geográfico específico que movilizó a los efectivos de la jurisdicción. La intervención se desencadenó a las 23:10 de anoche, marcando la pauta de un procedimiento que requirió la rápida actuación policial en la calle Eulalia de Vildoza S/N° de la localidad de San Isidro, situada en el departamento Valle Viejo. Dicho despliegue estuvo a cargo de los numerarios de la Seccional de San Isidro, quienes acudieron para atender la situación en la mencionada vía pública.

El epicentro de la intervención policial comenzó con la localización e interceptación del primer sospechoso, un sujeto de apellido Esquivel y de 26 años de edad. La secuencia de los acontecimientos detalla cómo la autoridad actuó de manera directa sobre este individuo, quien habría cometido el delito de estafa en perjuicio de una mujer, convirtiéndola en la damnificada directa de la acción delictiva perpetrada por el joven.

La labor de los numerarios de la Seccional de San Isidro no se limitó únicamente a la primera detención, ya que en el lugar también hicieron lo propio con otro masculino de 29 años, de apellido Villagra. La situación de este segundo sujeto quedó comprometida puesto que habría sido sorprendido, junto con el joven de apellido Esquivel, llevando una máquina de afeitar eléctrica. Ante la imposibilidad de acreditar su legítima propiedad y procedencia, dicho elemento quedó en calidad de secuestro preventivo por parte de la autoridad policial.

Una vez formalizadas las medidas de aprehensión en el escenario de los hechos y concretado el secuestro de la máquina de afeitar eléctrica, el procedimiento ingresó en su etapa estrictamente judicial. Ambas personas fueron finalmente alojadas en la comisaría, quedando a completa disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este para la continuidad de las diligencias legales correspondientes.