Recuperan una computadora robada y secuestran una bici tras un allanamiento en Catamarca

En la jornada de ayer, tras realizar tareas de su especialidad, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio situado en la cale Buenos Aires al 100, ubicado en la Capital.

Este operativo se desarrolló en el marco de las acciones investigativas habituales que lleva adelante la fuerza de seguridad provincial para esclarecer distintos hechos delictivos que afectan a los ciudadanos de la región. El despliegue policial en el inmueble señalado respondió a directivas formales de la justicia, marcando un avance significativo en las actuaciones sumariales iniciadas oportunamente.

Marco legal y judicial del operativo

El procedimiento no constituyó una acción aislada, sino que respondió estrictamente a un marco legal riguroso y formal. El allanamiento fue llevado a cabo por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 4, el cual actuó a expresa solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 7.

Este andamiaje jurídico es el que otorga la legitimidad necesaria a los uniformados para irrumpir en el inmueble de la calle Buenos Aires al 100 y proceder a la requisa minuciosa de sus dependencias en busca de elementos probatorios o bienes sustraídos que guarden relación con causas penales en trámite.

Elementos recuperados y secuestrados

Durante el desarrollo de la medida judicial en el domicilio de la calle Buenos Aires al 100, los efectivos policiales lograron concretar dos hallazgos de suma importancia para la investigación en curso:

Computadora portátil: Fue recuperada por los uniformados y tendría directa relación con un ilícito en el que resultó damnificado un hombre, quien previamente había radicado la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1.

Bicicleta Zion: Se trató del secuestro de un rodado número 29, marca Zion, de la cual los moradores del lugar no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia, motivo por el cual quedó en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.

Situación procesal y continuidad de la investigación

A raíz de las irregularidades detectadas durante el procedimiento, los elementos incautados pasaron a quedar bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes.

Por un lado, la computadora portátil será sometida a las diligencias de rigor para proceder a su posterior restitución al damnificado que formalizó su denuncia en la Unidad Judicial N° 1. Por otro lado, la bicicleta Zion rodado N° 29 permanecerá en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de que se presenten las pruebas documentales fehacientes que logren acreditar fehacientemente su procedencia legal por parte de quienes la tenían en su poder en el inmueble de la Capital.