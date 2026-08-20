Catamarca: sustrajo una bicicleta y terminó tras las rejas

Un procedimiento policial desarrollado en el sur de la Capital terminó con la aprehensión de un joven de 21 años y la recuperación de una bicicleta que habría sido sustraída en el barrio Santa Marta.

De acuerdo con la información proporcionada, el hecho tuvo como punto de partida la sustracción de una bicicleta Mint, rodado N° 29, propiedad de una mujer. A partir de las actuaciones desplegadas por efectivos policiales, se logró avanzar sobre la identificación de un hombre señalado como supuesto autor del hecho.

El procedimiento estuvo a cargo de motoristas del COEM-Kappa, quienes intervinieron en el barrio 18 Viviendas Sur. En ese lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Palavecino, de 21 años, quien habría sustraído el rodado en el barrio Santa Marta.

La intervención policial permitió avanzar de manera inmediata con la investigación del hecho y, posteriormente, recuperar la bicicleta.

¿Quién entregó la bici?

Luego de la aprehensión del joven, las tareas policiales continuaron en otro sector del sur de la ciudad. Más tarde, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron hasta el barrio 40 Viviendas Sur, donde finalmente lograron recuperar la bicicleta.

Según se informó, el rodado fue entregado de manera voluntaria por una persona del sexo masculino. De esta manera, la bicicleta Mint, rodado N° 29, pudo ser recuperada y puesta nuevamente a disposición de las autoridades intervinientes.

Una vez recuperada, la bicicleta quedó en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas para esclarecer la sustracción denunciada. Mientras tanto, el joven de apellido Palavecino fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes a partir de los elementos reunidos durante el procedimiento.

La intervención de los efectivos permitió así avanzar tanto en relación con la persona señalada como supuesto autor como con la recuperación del bien denunciado como sustraído.