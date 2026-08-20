Un fallo que divide el caso Vera: dos condenas y dos absoluciones

El juicio que durante años mantuvo bajo investigación al docente de música Franco Vera terminó con una decisión que deja dos caras de una misma acusación: fue condenado por dos de los cuatro hechos denunciados y absuelto por los otros dos.

El tribunal le impuso tres años de prisión en suspenso, tal como habían solicitado el fiscal Augusto Barros y las dos querellas. Es decir, las propias partes que impulsaron la acusación coincidieron al final del debate en que correspondía condenarlo solamente por dos hechos.

El dato resulta significativo porque el docente había llegado a juicio acusado por cuatro episodios, denunciados en perjuicio de tres alumnas y un alumno de la Escuela de Las Cañas. Sin embargo, después de escuchar a los testigos y analizar la prueba, Fiscalía y querellas limitaron sus pedidos de condena.

Durante el debate también se escucharon testimonios que pusieron en discusión parte de las acusaciones. Las madres de una alumna y del alumno varón declararon que sus hijos no habían sido abusados por Vera y explicaron que ellas habían efectuado las denuncias desde su rol de madres.

Otros testigos contaron que los alumnos habían expresado molestias por determinadas conductas del profesor, especialmente porque les tocaba las manos y la cabeza.

Vera declaró durante el juicio y negó haber cometido abusos. El proceso se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de hechos denunciados cuando los alumnos eran menores.

La sentencia no solo establece una condena: también marca un límite claro respecto de dos de las acusaciones que llegaron a juicio. Los fundamentos del fallo permitirán conocer por qué el tribunal consideró acreditados dos hechos y descartó los otros dos, y serán determinantes para comprender el verdadero alcance de una causa que durante años estuvo instalada en la comunidad educativa.