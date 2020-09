Asumió el nuevo Jefe de Policía de la provincia

El cambio del ahora ex ministro de Seguridad de la provincia a la Corte de Justicia, trajo aparejado una serie de cambios en la Cartera de Seguridad que llego también a la Jefatura de la Policía de la provincia.

De acuerdo a la información brindada desde la misma fuerza de Seguridad para la mañana de hoy esta previsto que en la Sala de Situaciones de la Jefatura de la Policía, sita en calle Chacabuco, asuma el nuevo Jefe de la Policía.

Se trata del comisario General (RE) Angel Ignacio Agüero, quien se desempeñaba como jefe de la seguridad de la Municipalidad la Capital en el Area de Monitoreo.

En cuanto al sub jefe, quien no asumiría hoy, están en danza los nombres de tres comisarios Inspectores; el actual Jefe de la Unidad Regional Nº 1 Sergio Agustín Lazarte, el director de institutos policiales Hugo Oliva y Daniel Coronel quien se desempeña actualmente como jefe del departamento investigaciones judiciales. Hasta tanto se realice su designación en el cargo continuara el comisario Mario Esteban Romero, quien fue designado como Sub Jefe en la gestión de Martel como Ministro de Seguridad y Caliva como Jefe de la fuerza.