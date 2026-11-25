Se conoció este miércoles la sentencia en el juicio por la brutal agresión sufrida por los hermanos Jonathan y Zacarías Heredia, durante la madrugada del 16 de octubre de 2022, en la intersección de las avenidas Belgrano y Alem, frente al Círculo Policial.

El juez Luis Guillamondegui declaró culpables a tres de los cinco acusados por el delito de lesiones graves en calidad de coautores y estableció penas de prisión efectiva para los responsables. En cambio, los otros dos imputados fueron absueltos por el beneficio de la duda en relación con el hecho de lesiones leves.

La resolución judicial determinó distintas condenas según la responsabilidad atribuida a cada uno de los acusados. Hugo Daniel Tapia recibió la pena más elevada, con cuatro años de prisión efectiva. Omar Leandro Bazán fue condenado a tres años y seis meses, mientras que Rosa Díaz recibió una pena de tres años de prisión efectiva.

De esta manera, el fallo estableció las siguientes condenas:

Hugo Daniel Tapia: cuatro años de prisión efectiva.

Omar Leandro Bazán: tres años y seis meses de prisión efectiva.

Rosa Díaz: tres años de prisión efectiva.

Sin embargo, la situación procesal de Tapia y Bazán presenta una particularidad: ambos permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Esta circunstancia fue expresamente establecida en el marco de la resolución conocida tras el debate judicial.

Por otra parte, el magistrado resolvió absolver a Enzo Gabriel Contreras y Lucas Quiroga, al considerar que correspondía aplicar el beneficio de la duda en relación con el hecho de lesiones leves por el que se encontraban imputados. Así, el juicio concluyó con tres declaraciones de culpabilidad y dos absoluciones, en una causa que tuvo como eje las consecuencias de una agresión que afectó gravemente la salud de los dos hermanos.

Una agresión ocurrida frente al Círculo Policial

Los hechos que dieron origen al proceso judicial se produjeron durante la madrugada del 16 de octubre de 2022, cuando Jonathan y Zacarías Heredia fueron atacados por una patota en la esquina de las avenidas Belgrano y Alem, frente al Círculo Policial.

La agresión provocó lesiones de distinta gravedad en ambos hermanos y dejó consecuencias particularmente severas en Jonathan, cuya situación médica y las secuelas posteriores constituyeron uno de los aspectos centrales de la causa.

El ataque no solamente produjo heridas que requirieron atención médica, sino que también tuvo repercusiones prolongadas sobre la salud y la autonomía de las víctimas. En el caso de Jonathan, la gravedad de las lesiones derivó en intervenciones y tratamientos que dejaron consecuencias que todavía condicionan su vida cotidiana.

Las graves secuelas que enfrenta Jonathan y Zacarías Heredia

Entre las consecuencias más importantes de la agresión se encuentra el cuadro de salud de Jonathan Heredia, quien sufrió un traumatismo de cráneo que requirió la colocación de una prótesis de titanio.

A esa lesión se sumó un grave daño pulmonar ocasionado por una patada en el pecho durante el ataque. La combinación de las heridas recibidas tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del momento de la agresión y que continúan afectando su desenvolvimiento diario.

Actualmente, Jonathan presenta secuelas neurológicas que le impiden movilizarse por sus propios medios y necesita asistencia para realizar actividades básicas. Su situación refleja la magnitud de las lesiones sufridas aquella madrugada y el impacto que tuvieron sobre su autonomía personal.

El traumatismo de cráneo, la necesidad de colocarle una prótesis de titanio y la lesión pulmonar conforman parte de las consecuencias físicas que dejó el ataque. A esto se agregan las dificultades de movilidad y la necesidad de acompañamiento para desarrollar tareas cotidianas.

El otro hermano, Zacarías Heredia, también sufrió heridas de consideración durante la agresión ocurrida frente al Círculo Policial. Como consecuencia del ataque, padeció múltiples fracturas en el tabique nasal y una lesión ocular que le provocó una disminución parcial de la visión.

Estas lesiones se sumaron a las consecuencias sufridas por Jonathan y fueron parte del cuadro de violencia que motivó el proceso judicial contra los cinco acusados.

La querella reclamaba más de 20 millones de pesos

Además de las responsabilidades penales, durante el proceso también se planteó un reclamo económico por los daños ocasionados a las víctimas.

La querella había impulsado una acción civil para obtener una indemnización superior a los 20 millones de pesos, destinada a reparar las consecuencias de la agresión sufrida por Jonathan y Zacarías Heredia.

Sin embargo, el juez Luis Guillamondegui resolvió no hacer lugar a esa presentación. De esta manera, el reclamo indemnizatorio quedó rechazado en el marco de la sentencia.

La decisión representa otro aspecto importante del fallo, ya que el juicio no solamente debía resolver la responsabilidad penal de los cinco acusados, sino también el planteo económico promovido por la parte querellante.