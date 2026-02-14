Detuvieron a un hombre por ofrecer plata a niños en La Plata

La tranquilidad de la localidad de San Carlos, en el partido bonaerense de La Plata, se vio drásticamente interrumpida este jueves. Un episodio que combina la alerta vecinal con la rápida intervención tecnológica y policial derivó en la detención de un hombre cuya conducta ha encendido todas las alarmas en la comunidad.

El hecho, que ya se encuentra bajo la lupa de la fiscalía interviniente, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos y la importancia de los sistemas de vigilancia privados en la prevención de posibles delitos contra la integridad de los menores de edad.

Todo comenzó cerca del mediodía del jueves, cuando dos niños que se encontraban jugando en la vereda de su hogar fueron abordados por un desconocido. Según quedó registrado de manera nítida en las cámaras de seguridad de la zona, el sujeto se desplazaba a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker de color gris. Al aproximarse a los menores, el conductor detuvo la marcha e inició un diálogo que hoy forma parte de la prueba central del expediente judicial.

En el material audiovisual, se logra percibir un audio inquietante en el que se escucha al hombre pronunciar frases como: "¿Querés plata para caramelos? ¿O helado? Ah, no querés", junto a otras expresiones que resultan poco claras para los investigadores. Mientras profería estas palabras, el individuo sacó el brazo por la ventanilla del vehículo y exhibió lo que parecerían ser billetes, con el evidente objetivo de que los pequeños se acercaran al rodado. La reacción de los niños fue inmediata y protectora: ante la extrañeza y el riesgo percibido en la situación, corrieron hacia el interior de la vivienda para ponerse a resguardo de manera inmediata.

La reconstrucción del hecho, realizada en el lugar por el medio local El Día, indica que la movilización comunitaria fue la pieza clave para la captura del sospechoso. Los vecinos de San Carlos, tras conocer lo sucedido y compartir la información del vehículo sospechoso entre ellos, alertaron de inmediato a las autoridades policiales. La policía, contando con las descripciones precisas del rodado y el material fílmico aportado por los sistemas de seguridad privados, montó un operativo de rastreo que culminó con éxito.

El detenido resultó ser un hombre de 37 años de edad, quien circulaba en la mencionada camioneta gris. Los datos recabados por los investigadores permitieron confirmar que el sospechoso buscaba niños desconocidos para ofrecerles dinero bajo el pretexto de comprar golosinas, intentando deliberadamente romper la distancia física entre los menores y el vehículo en movimiento.

La preocupación de las autoridades y de la comunidad de La Plata aumentó al confirmarse que no se trató de un evento aislado. Las autoridades precisaron que fueron dos las denuncias formales que encendieron las alarmas en el barrio bajo el mismo patrón de comportamiento o modus operandi. En ambos casos, el sospechoso utilizaba la oferta de dinero para "caramelos o helado" como carnada para atraer a las víctimas hacia la camioneta.

Actualmente, el individuo se encuentra detenido por orden de la fiscalía interviniente en el marco de una investigación caratulada como "averiguación de ilícito". Permanecerá bajo custodia policial hasta tanto se resuelva su situación procesal y se logre determinar la verdadera finalidad de sus acciones en la vía pública. Por el momento, la justicia continúa trabajando sobre las pruebas materiales y los testimonios de los vecinos que alertaron sobre la presencia del vehículo, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los niños de la zona