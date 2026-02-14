Horror en Tinogasta: un "amigo de la familia" abusó de una niña mientras dormía

Un hecho de extrema gravedad ha sacudido la tranquilidad de la comunidad de Tinogasta en las últimas horas. Un hombre de 35 años, identificado por las autoridades como Julio César Castro, conocido bajo el alias de "Tonsoya", fue aprehendido tras ser denunciado por el abuso sexual de una niña de tan solo ocho años de edad. Lo que vuelve este caso particularmente alarmante para la opinión pública es el contexto de cercanía en el que se produjo, ya que el imputado no era un desconocido, sino un amigo íntimo de la familia. Esta condición de extrema confianza le permitió acceder a la vivienda sin levantar sospechas y vulnerar la seguridad de la menor en su propio dormitorio.

Los hechos se desencadenaron en las primeras horas de la tarde del jueves. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario, la madre de la víctima, una mujer también de 35 años, se encontraba descansando en su domicilio.

Aprovechando esta situación de aparente calma y su acceso privilegiado a la propiedad, Castro ingresó a la casa y se dirigió directamente hacia la habitación donde la pequeña dormía. Una vez allí, el sujeto procedió a tocarla en sus partes íntimas, provocando la reacción inmediata de la niña. Fueron los gritos desesperados de la menor los que alertaron a su madre, quien despertó sobresaltada y acudió al dormitorio para descubrir a Castro en pleno acto delictivo. Al verse sorprendido por la mujer, el individuo, que se desempeña habitualmente como changarín, huyó corriendo de la escena en un intento por evadir su responsabilidad ante la ley.

Tras el ataque, la madre llamó desesperada a la Comisaría de Tinogasta solicitando la presencia urgente de un móvil policial, mientras informaba que el responsable se encontraba en plena fuga por las calles aledañas. Los efectivos se constituyeron rápidamente en el lugar de los hechos —cuya ubicación exacta no será revelada para resguardar la identidad y la integridad de la niña— para entrevistarse con la denunciante y recabar datos sobre el agresor. Gracias a que la mujer pudo proporcionar una descripción detallada de las características físicas y la vestimenta de "Tonsoya", la policía inició un operativo de búsqueda inmediata.

La eficacia del procedimiento permitió que, a las pocas cuadras del domicilio familiar, los uniformados lograran localizar y proceder a la detención del sospechoso mientras intentaba huir a pie.

Una vez efectuada la captura, el fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial, Jorge Barros, tomó intervención directa y ordenó de inmediato que se activara el protocolo de abuso sexual para la niña víctima, garantizando que recibiera la contención profesional y psicológica necesaria para su situación. El imputado fue trasladado a la dependencia policial donde permanece detenido a disposición de la justicia.

Actualmente, se aguarda que Julio César Castro sea llevado ante el fiscal para la audiencia de indagatoria de imputado. Si bien la calificación inicial es por el delito de abuso sexual, las autoridades judiciales no descartan que la imputación pueda agravarse a medida que se incorporen nuevas pruebas y pericias al expediente en curso.