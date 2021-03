Buscan a un sujeto que intento abusar y robar a una joven

Un sujeto mayor de edad continua siendo buscado por la policía por supuesto intento de abuso sexual y robo en perjuicio de una joven quien realizo la denuncia en la Unidad Judicial N 6.

LA UNION pudo conocer de fuentes policiales y judiciales que el miércoles minutos después de las 22.00 horas el comando radioeléctrico recibió un llamado telefónico a través del cual solicitaban la presencia del móvil en Avenida Guemes Oeste, a tres cuadras del ingreso al Barrio Ojo de Agua. Al arribar los efectivos se entrevistaron con una joven ?la identidad se reserva por el tipo de delito- quien estaba acompañada por un automovilista, que según ella explicó fue quien la socorrió y los llamo.

Luego de tranquilizarse la joven quien estaba en un crisis de nervios, les manifestó que mientras paseaba en bicicleta por la mencionada avenida fue sorprendida por un sujeto quien se trasladaba en una motocicleta tipo 110cc., quien la tomo con violencia y la introdujo por la fuerza y contra su voluntad en un descampado del lugar con claras intenciones de someterla sexualmente. La víctima se resistió en todo momento y en medio del forcejeo el sujeto intento besarla tocándola en sus partes intimas hasta que finalmente, logro zafarse y salio corriendo en busca de ayuda. A los pocos metros del lugar del hecho un ocasional automovilista encontró a la joven pidiendo ayuda y detuvo la marcha para socorrerla. Allí le comento lo que le habia sucedido y pidió que llamara a la policía.

En relación al sujeto agresor, la víctima recordó que vestía una campera de color azul inflable indicando que no pudo verle bien el rostro ya que tenia colocado el barbijo.

Asimismo, el testigo le dijo a la policía que observó al depravado huir campo a dentro, no especificándose si el individuo logro o no llevarse alguna pertenencia de la denunciante.

Ante el estado de nerviosismo de la victima la policía convocó una ambulancia del SAME para que la asistiera mientras alertaba al resto de las patrullas para la ubicación del depravado a través del comando radioeléctrico sin que hasta el momento se logrará dar con el paradero del mismo.

Tras la denuncia penal de la víctima el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscalía en turno desde donde se impartieron una batería de medidas entre ellas se comisiono a personal de la División Investigaciones para el esclarecimiento del hecho y se solicitó el registro de las distintas cámaras de seguridad de la zona, entre otras medidas.

Individualizado



Por otra parte, ayer se conoció que una adolescente de 17 años también fue víctima de un ataque sexual en grado de tentativa el miércoles en esta ciudad Capital. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido se informó que un sujeto mayor de edad intento someterla sexualmente y ante su resistencia la golpeo provocándole lesiones que demandaron asistencia médica. Al momento de radicar la denuncia, también en la Unidad Judicial N 6 la adolescente habría identificado al agresor quien ya fue individualizado por la policía.