Festividades del Señor de Vinque: llegaron más de 6.200 peregrinos y 1.800 vehículos

Efectivos de las Unidades Regionales N°3 de Belén y N°5 de Tinogasta desplegaron un importante operativo de seguridad en el marco de las festividades del Señor de Vinque, una de las celebraciones religiosas que convoca a miles de fieles en el oeste de Catamarca.

Desde el miércoles pasado, el dispositivo se desarrolla en las rutas nacionales 40 y 60 y en los caminos de acceso al santuario donde se venera al Señor de Vinque. El personal policial realiza controles vehiculares en puestos fijos, instala reductores de velocidad en puntos estratégicos y lleva adelante recorridos preventivos para evitar siniestros viales, delitos o incidentes.

Durante la jornada central de las celebraciones, un importante número de efectivos trabaja directamente en el santuario. Hasta las 16:00 se registró el ingreso de aproximadamente 6.200 personas y 1.800 vehículos que llegaron para rendir homenaje.

El operativo se realiza de manera conjunta con organismos provinciales y municipales de Belén y Tinogasta. Además, se sumó personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, encargado de los controles de alcoholemia en la zona.