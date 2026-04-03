  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1395 ~ $1405
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

14 C ° ST 14.37 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Festividades del Señor de Vinque: llegaron más de 6.200 peregrinos y 1.800 vehículos

Fuerte operativo policial por las festividades del Señor de Vinque en Belén y Tinogasta. Los controles se realizan en rutas nacionales 40 y 60 para prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad.

3 Abril de 2026 17.14

Efectivos de las Unidades Regionales N°3 de Belén y N°5 de Tinogasta desplegaron un importante operativo de seguridad en el marco de las festividades del Señor de Vinque, una de las celebraciones religiosas que convoca a miles de fieles en el oeste de Catamarca.

Desde el miércoles pasado, el dispositivo se desarrolla en las rutas nacionales 40 y 60 y en los caminos de acceso al santuario donde se venera al Señor de Vinque. El personal policial realiza controles vehiculares en puestos fijos, instala reductores de velocidad en puntos estratégicos y lleva adelante recorridos preventivos para evitar siniestros viales, delitos o incidentes.

Durante la jornada central de las celebraciones, un importante número de efectivos trabaja directamente en el santuario. Hasta las 16:00 se registró el ingreso de aproximadamente 6.200 personas y 1.800 vehículos que llegaron para rendir homenaje.

El operativo se realiza de manera conjunta con organismos provinciales y municipales de Belén y Tinogasta. Además, se sumó personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, encargado de los controles de alcoholemia en la zona.

 

Tags
Belén Festividades del Señor de Vinque operativos Seguridad Tinogasta

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también