Recuperan una moto robada y detienen a dos jóvenes Catamarca

En el marco de tareas habituales de prevención, efectivos de la Comisaría de Sumalao llevaron adelante un procedimiento que terminó con el secuestro de un vehículo denunciado como robado y la aprehensión de dos jóvenes. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 20:00, sobre la avenida Félix Avellaneda S/N°, en esa localidad del departamento Valle Viejo.

Los uniformados se encontraban realizando recorridos preventivos, una práctica habitual orientada a reforzar la seguridad y detectar posibles irregularidades, cuando decidieron controlar una motocicleta que circulaba por la zona. El rodado en cuestión era una Honda Wave 110 cc., en la que se trasladaban dos personas.

Identificación de los ocupantes y verificación del vehículo

Tras detener la marcha del vehículo, el personal policial procedió a identificar a sus ocupantes. Se trataba de dos jóvenes de apellidos Cejas y Barrionuevo, ambos de 21 años de edad. Durante el procedimiento, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, los efectivos realizaron averiguaciones sobre la situación legal del rodado.

Fue en ese contexto que surgió un dato clave: la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente. Según se pudo establecer, el vehículo habría sido denunciado como sustraído en la Unidad Judicial N° 7 de la Capital.

Este hallazgo transformó un control de rutina en un procedimiento de mayor envergadura, al confirmarse que el rodado estaba vinculado a un hecho delictivo previamente registrado.

Secuestro del rodado y aprehensión de los involucrados

Ante la confirmación de la irregularidad, los uniformados procedieron de inmediato a incautar la motocicleta, que quedó en calidad de secuestro. Esta medida responde a la necesidad de preservar el vehículo como elemento probatorio dentro de la causa correspondiente.

En paralelo, los dos jóvenes fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la dependencia policial. Allí quedaron alojados bajo custodia, a la espera de las disposiciones judiciales pertinentes.

El accionar policial se ajustó a las directivas vigentes, priorizando tanto la recuperación del bien denunciado como la correcta intervención judicial en el caso.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar. Estas disposiciones son fundamentales para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.