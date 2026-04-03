Catamarca: ingresó a una casa para robar, lo descubrieron e intentó esconderse en un tanque de agua

En la noche de ayer, a las 22:50, numerarios de la Comisaría Novena fueron comisionados por requerimiento del SAE-911 hacia la manzana "J" del barrio Santa Marta, en respuesta a una situación sospechosa reportada por una vecina del lugar. La intervención se produjo en un contexto de alerta inmediata, donde la rapidez de acción resultó determinante para esclarecer lo ocurrido.

Al arribar al domicilio señalado, los efectivos policiales mantuvieron diálogo con una mujer de 50 años de edad, quien relató una secuencia que generó preocupación y activó el procedimiento. Según su testimonio, habría sorprendido en el fondo de su vivienda a un individuo con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La presencia de la propietaria fue advertida por el sujeto, quien reaccionó emprendiendo la huida.

Inspección del inmueble y hallazgo inesperado

Ante la situación descripta, y con la autorización expresa de la propietaria, los uniformados procedieron a realizar una verificación minuciosa del inmueble. Este tipo de intervención resulta clave en contextos donde el sospechoso podría aún encontrarse en las inmediaciones, oculto o intentando evadir a las autoridades.

La inspección derivó en un hallazgo inesperado: en el techo del domicilio, los efectivos lograron ubicar al sujeto, quien había intentado esconderse en un lugar poco habitual. El individuo, identificado por el apellido Caliva (27), se encontraba oculto en el interior de un tanque de agua, lo que evidencia una maniobra desesperada para evitar ser descubierto.

Aprehensión y traslado a la dependencia policial

Una vez localizado, el sujeto fue inmediatamente aprehendido por el personal policial interviniente. El procedimiento se desarrolló sin que se informaran incidentes adicionales, consolidando una intervención efectiva en términos operativos.

Posteriormente, el individuo fue alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde dicha dependencia judicial se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones legales pertinentes.

En el marco del procedimiento, se dispuso además invitar a la damnificada a formalizar la denuncia penal. Para ello, se le indicó que debía presentarse en la Unidad Judicial N° 9, instancia clave para dar curso formal a la causa y aportar los elementos necesarios para la investigación.