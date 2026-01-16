Buscan a Yoel Iván Pachado, desaparecido en el departamento Belén

Las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Yoel Iván Pachado, un hombre de 37 años que se encuentra desaparecido desde la noche de este jueves en el departamento Belén. El caso es investigado por la Policía provincial, con intervención de la Fiscalía de Tercera Circunscripción, y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarlo.

Según la información oficial difundida por el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5), la División Trata de Personas y la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, Pachado fue visto por última vez alrededor de las 19 horas del jueves 15 de enero, en el barrio Alianza-Hualfín, una zona ubicada en el departamento Belén.

Desde entonces, no se registraron nuevos datos certeros sobre su paradero, motivo por el cual se emitió un alerta pública con sus datos personales y características físicas, en el marco del protocolo vigente para la búsqueda de personas desaparecidas.

Yoel Iván Pachado tiene 37 años de edad, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros de estatura, tiene tez morena, cabello corto negro con canas en los costados y ojos de color negro. Al momento de su desaparición vestía una remera color azul opaco, pantalón jeans de color gris y zapatillas de color gris.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que estos datos son clave para facilitar su identificación y pidieron a la población prestar especial atención ante cualquier persona que coincida con esta descripción.

En la investigación interviene la Comisaría de Hualfín, bajo la supervisión de la Jefatura de Zona "H", y la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en el departamento Belén. Además, participan áreas especializadas de la Policía de Catamarca, entre ellas la División Trata de Personas, que actúa en este tipo de casos conforme a los protocolos establecidos a nivel provincial y nacional.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la ciudadanía e indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la investigación. En ese sentido, solicitaron que quienes cuenten con información sobre el paradero de Yoel Iván Pachado se comuniquen de manera inmediata a los canales oficiales habilitados.

Se puede aportar información llamando al 911, o a los siguientes números telefónicos:

3834-008879 (celular / WhatsApp)

3834-437835 (teléfono fijo)