Candela Arizaga no se presentará a declarar por la causa contra Facundo Moyano

La influencer Candela Arizaga no se presentará a brindar declaración el próximo lunes 19 de octubre, según un escrito presentado por su abogado, mientras se encuentra en Madrid, junto a Facundo Moyano, que está imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga.

Si bien, la joven había sido citada para responder a una serie de preguntas con el fin de entender si fue víctima de alguna presión, el letrado Roberto Herrera solicitó que se deje sin efecto la entrevista dispuesta.

Además, frente a las posibilidades de que el gremialista y la influencer regresen juntos al país, a pesar de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano, el letrado, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, afirmó: "Juntos no vuelven".

En el escrito realizado por la representación legal de Candela, se enfatizó: "Vengo a poner en conocimiento de esa Fiscalía la decisión de mi patrocinada de no concurrir a la entrevista nuevamente fijada para el día 19 de octubre de 2026; a acompañar el informe psicológico elaborado por su profesional tratante; y a solicitar que, ponderadas las circunstancias que se exponen, se reconsidere la necesidad de dicha convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta".

Asimismo, el escrito redactado por Herrera y difundido por la periodista Maribel Leone, aclaró: "Mi patrocinada no instó la acción penal en estas actuaciones. Con posterioridad a la adopción de la medida cautelar dispuesta respecto del Sr. Facundo Moyano, manifestó expresamente su voluntad de que aquella fuera revisada y revertida, haciendo saber que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo".

"Asimismo, la señorita Arizaga ya fue entrevistada oportunamente, por lo que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en las actuaciones. Por ello, se solicita que, antes de disponer una nueva entrevista, se examine si existen aspectos concretos, nuevos o pendientes de aclaración que no puedan ser valorados a partir de lo ya actuado", añadió.

Dentro de los fundamentos detallados en el escrito, se destaca la voluntad actual de no comparecer, porque la propia joven no desea someterse a una nueva entrevista; además, considera que comparecer nuevamente ante la sede fiscal, sería un acto de revictimización.