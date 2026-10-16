Lo arrestaron por violencia de género y le secuestraron armas y municiones

Un hombre de 41 años fue arrestado en la ciudad de Santa María a raíz de una denuncia penal presentada por una mujer por un supuesto hecho de violencia de género. El procedimiento fue realizado por numerarios de la Seccional Departamental Santa María, quienes intervinieron a partir de la presentación formal de la denunciante.

De acuerdo con la información policial, la actuación se inició tras tomar conocimiento de la denuncia por el supuesto delito de violencia de género. A partir de esa presentación, los efectivos procedieron al arresto del hombre, en el marco de las actuaciones correspondientes. Posteriormente, los uniformados llevaron adelante un registro domiciliario en el loteo Quirós, ubicado en el departamento Santa María. Durante la medida judicial, los policías secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres y una serie de elementos cortantes y otros objetos.

El procedimiento permitió reunir diversos elementos que quedaron incorporados a las actuaciones. La información difundida no especificó las circunstancias particulares del hecho denunciado ni precisó el vínculo entre la mujer denunciante y el hombre arrestado.

Las armas de fuego y las municiones secuestradas

Durante el registro del inmueble, los efectivos incautaron dos armas de fuego y una importante cantidad de cartuchos. Entre los elementos secuestrados se encontraba una pistola calibre 9 milímetros, marca Tanfoglio, acompañada por dos cargadores y una caja que contenía 49 cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, los policías secuestraron una escopeta marca Sarsilmaz, que tenía su respectivo estuche. Junto con esta arma fueron incautados otros 67 cartuchos.

La información oficial consignó el secuestro de cartuchos de distintos calibres, aunque no especificó el calibre de los 67 cartuchos incautados junto con la escopeta.

También incautaron cuchillos y otros elementos

Además de las armas de fuego y las municiones, el procedimiento permitió secuestrar varios objetos cortantes y otros elementos que se encontraban en el domicilio registrado.

Según el detalle difundido, los efectivos incautaron seis cuchillos, un machete y un hacha. A esa lista se sumaron una linterna con picana, una daga y una shuriken.

De esta manera, el registro domiciliario concluyó con el secuestro de armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversos objetos. Todos estos elementos quedaron comprendidos en el procedimiento realizado por los numerarios de la Seccional Departamental Santa María.

La intervención de Fiscalía

Una vez concretado el procedimiento, el hombre arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

La intervención judicial se produjo luego del arresto y del registro domiciliario, con el secuestro de los elementos detallados en el informe policial. Las actuaciones quedaron sujetas a las disposiciones impartidas por la Fiscalía competente.

El caso se originó en una denuncia penal por un supuesto hecho de violencia de género. Por ese motivo, la situación debe encuadrarse en los términos de la presentación realizada y de las actuaciones informadas, sin que se hayan difundido mayores precisiones sobre las circunstancias del episodio.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

