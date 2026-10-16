Catamarca: dos detenidos por intentar abrir un auto estacionado

Dos jóvenes fueron aprehendidos por personal policial en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de ilícito contra un automóvil que se encontraba estacionado en la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, quienes se dirigieron hasta la intersección de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, donde concretaron la aprehensión de dos sujetos identificados por sus apellidos como Bazán, de 19 años, y Vides, de 25.

De acuerdo con la información policial, ambos jóvenes habrían intentado cometer un ilícito en un automóvil Fiat Uno que permanecía estacionado en ese sector de la localidad. El vehículo pertenece a un joven de 24 años. La intervención se produjo a partir de la situación registrada en torno al automóvil y concluyó con el traslado de los dos sospechosos a la dependencia policial correspondiente.

Un auto estacionado en la mira

El hecho informado tuvo como escenario un sector de Santa Rosa, en Valle Viejo, donde se encontraba estacionado un Fiat Uno propiedad de un joven de 24 años. Según el reporte, Bazán y Vides habrían intentado cometer un ilícito en el vehículo. Sin embargo, la información difundida no especificó qué acción concreta habrían intentado realizar, ni brindó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Los datos oficiales identifican el lugar del procedimiento con precisión: la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, en la localidad de Santa Rosa. Allí intervino el personal de la comisaría, que procedió a la aprehensión de los dos sujetos.

Tras el procedimiento, los jóvenes fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.