Catamarca: Un herido tras una violenta gresca en la Capital

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad Capital, donde dos hombres fueron aprehendidos tras protagonizar una gresca en la vía pública, que dejó como saldo un herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:50 en la intersección de los pasajes Vucetich y La Cébila, donde efectivos de la Comisaría Séptima sorprendieron a dos sujetos, de apellidos Ibáñez (19) y Pintos (33), agrediéndose físicamente entre sí.

Durante el procedimiento, el personal policial constató que los involucrados se atacaban utilizando un palo de escoba y un destornillador, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

A raíz de las lesiones sufridas, el joven de 19 años debió ser asistido por personal médico del SAME y fue trasladado al Hospital San Juan Bautista bajo custodia policial. En tanto, el hombre de 33 años quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, que interviene en la causa.