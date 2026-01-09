Cómo será el operativo de seguridad por el bicentenario del nacimiento del Beato Esquiú

En vistas a garantizar la seguridad antes, durante y después de la peregrinación religiosa en el marco de la conmemoración de los 200 años del natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú, el Comando Jefatura, a través del Departamento Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia, diagramó un dispositivo de seguridad especial.

La concentración de la actividad, que convocará a fieles, comunidades parroquiales y público en general, tendrá lugar el sábado 10 de enero y está prevista para las 17:00 horas en el Templo de San José, ubicado en la localidad de Piedra Blanca, desde donde se dará inicio a la peregrinación que finalizará en el Templo de San Francisco, de esta Ciudad Capital, donde concluirá aproximadamente a las 21:00 horas, con la celebración de la Santa Misa, que dará apertura formal al Año Jubilar.

El evento, se desarrollará bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, Apóstol y Ciudadano Servidor de la Unidad" y consistirá en un desplazamiento peatonal de carácter religioso y comunitario, con participación abierta al público.

Durante todo el recorrido, el dispositivo de seguridad vial se desarrollará de manera coordinada, progresiva y dinámica, adaptándose al avance de la peregrinación y a las particularidades de cada jurisdicción atravesada.

Por ello, los cortes, desvíos y regulaciones temporales del tránsito serán ejecutados de manera escalonada y dinámica por las áreas de Tránsito y Guardias Urbanas de los Municipios de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital, conforme la columna avance por cada sector, manteniendo coordinación permanente con el personal policial y el responsable del dispositivo general.

Cabe señalar, que la imagen del Beato Fray Mamerto Esquiú será trasladada en una camioneta desde el punto de partida hasta la intersección de la Avenida Alem y calle Esquiú, donde se dispondrá un dispositivo específico para el descenso seguro del vehículo y reorganización de la columna de fieles. Desde ese punto, el traslado del Beato se realizará a pie, siendo portado de manera organizada por instituciones y entidades designadas, que se relevarán durante el tramo final de aproximadamente seis cuadras hasta el Convento y Templo de San Francisco, asegurando el control del público y la prevención de aglomeraciones.

Al arribar la peregrinación al Templo de San Francisco, los efectivos abocados al dispositivo garantizarán el normal desarrollo de la Santa Misa y la permanencia ordenada de las personas participantes, por lo cual se solicita acatar las indicaciones que se realicen.