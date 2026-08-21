Caso Agostina: la abogada del padre pedirá agravar la acusación contra la pareja de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría atravesar un nuevo movimiento judicial a partir de la decisión que anticipó Fernanda Alaniz, abogada querellante en representación del padre de la adolescente. La letrada confirmó que solicitará ampliar la imputación contra Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, al considerar que los nuevos elementos incorporados al expediente permiten sostener una presunta intervención que, a su criterio, excedería un posible encubrimiento.

Alaniz realizó estas declaraciones a ElDoce.tv, donde explicó que su posición surge del análisis de nuevas evidencias incorporadas durante la investigación. Entre los elementos mencionados se encuentran distintas pericias realizadas sobre teléfonos celulares vinculados con la causa, particularmente el dispositivo de Barrelier y el de Ludmila, una de las últimas detenidas y quien también vivía en la casa ubicada en Juan del Campillo 878.

La abogada sostuvo que la investigación sobre lo ocurrido se fue ampliando a partir de las pruebas reunidas y que esos nuevos elementos modificaron su valoración sobre el papel que habría tenido Palmero.

"Cada vez tengo menos dudas y más certezas"

La querellante explicó que, desde su perspectiva, el crimen se desarrolló en distintas etapas y que la evidencia incorporada al expediente permite avanzar sobre una hipótesis diferente respecto de la participación de Marianela Palmero.

"El crimen se desarrolló en varias etapas y por la evidencia que se viene incorporando a la causa cada vez tengo menos dudas y más certezas de que esta mujer participó más que en un encubrimiento", afirmó Alaniz a ElDoce.tv.

La declaración de la abogada establece el eje de su próximo pedido judicial. La intención es que Palmero deje de ser considerada únicamente desde la perspectiva de un eventual encubrimiento y que se analice su posible participación en el hecho.

Según explicó Alaniz, la decisión se apoya especialmente en información obtenida de los dispositivos electrónicos incorporados al expediente. Para la letrada, esos datos permiten reconstruir movimientos y acciones que considera relevantes para determinar el grado de intervención de las personas investigadas.

La información que, según la querella, surgió de las pericias incluye datos relacionados con los movimientos realizados por Barrelier y con determinadas acciones que habría llevado adelante Palmero.

El análisis de los teléfonos, una pieza central

Uno de los elementos destacados por Alaniz es la información obtenida del teléfono celular de Claudio Barrelier. La abogada aseguró que de ese dispositivo surgieron datos que permiten conocer qué movimientos tuvo y por dónde se desplazó.

Pero no se trata del único teléfono analizado. La letrada también hizo referencia al dispositivo de Ludmila, una de las últimas personas detenidas en el marco de la investigación y quien, de acuerdo con la información aportada, también vivía en la vivienda de Juan del Campillo 878.

Según sostuvo Alaniz, de la apertura de ese teléfono también surgieron elementos relacionados con Marianela Palmero.

"Hay evidencia que sacaron del teléfono de Barrelier que permite saber qué movimientos tuvo y por dónde se desplazó y surge también de la misma apertura del teléfono de la última detenida, Ludmila, que Marianela estaba buscando la manera de allanarle el camino a Barrelier aun ya sabiendo", sostuvo la abogada.

La afirmación forma parte de los argumentos que la querella utilizará para solicitar el cambio en la imputación de Palmero. La interpretación de Alaniz es que esos elementos no se limitarían a describir una conducta posterior al crimen, sino que permitirían sostener una hipótesis de participación.

La causa continúa así incorporando información proveniente de los dispositivos electrónicos, que se suma a los restantes elementos que forman parte del expediente.

La vivienda y el lugar donde estuvieron los restos

Otro de los puntos planteados por la abogada del padre de Agostina está relacionado directamente con la vivienda investigada y con el lugar donde estuvieron los restos de la adolescente dentro de la propiedad.

Alaniz aseguró que cuenta con elementos que, según su interpretación, permiten establecer que los restos de Agostina estuvieron dentro de la casa, en un sector próximo a Palmero. "Yo sé que Agostina, sus restos, estuvieron en la casa en un sector donde ella, Plamero, estaba muy próxima y no hay forma de que no haya sabido. Hay pruebas", expresó la letrada.

Ese señalamiento constituye otro de los fundamentos que la querella considera relevantes para pedir que la acusación contra Palmero sea agravada.

La abogada sostiene que la proximidad de Palmero respecto del lugar donde habrían permanecido los restos, sumada a la información obtenida de los teléfonos celulares, permite plantear una hipótesis de intervención mayor a la que hasta ahora se le atribuye.

A partir de estos elementos, la querella buscará que la Justicia analice la situación de Palmero bajo la figura de partícipe.

Más imputaciones

La decisión de Alaniz no se limitaría a la situación procesal de Marianela Palmero. La querellante también anticipó que analiza solicitar una ampliación de imputaciones para otra de las personas involucradas en el expediente.

Sin embargo, la abogada no precisó de quién se trata ni tampoco indicó qué figura penal reclamaría en ese caso. De esta manera, el próximo movimiento judicial anunciado por la querella podría abarcar a más de una persona, aunque por el momento el pedido que fue explicitado se concentra en Palmero y en la intención de que sea imputada como partícipe.

La decisión final quedará sujeta a la presentación que realice la abogada y al análisis que corresponda dentro de la investigación.

Los mensajes publicados antes del anuncio

Minutos antes de comunicar públicamente su decisión, Fernanda Alaniz había realizado una serie de fuertes posteos en sus redes sociales. En una primera publicación, la abogada escribió sobre una placa negra: "Hoy mismo pido que se amplíen las imputaciones".

Luego publicó otro mensaje con un tono igualmente contundente: "Enfermos, monstruos, no tienen perdón, no los va a salvar nadie, les deseo lo peor". Los posteos se produjeron poco antes de que la letrada anticipara su decisión de avanzar con el pedido de ampliación de las imputaciones.

Así, la investigación por el femicidio de Agostina Vega se encuentra ante una nueva instancia a partir de los elementos que la querella considera incorporados recientemente al expediente.