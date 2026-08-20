Tras un allanamiento, recuperan un auto y elementos robados en Catamarca

La presente causa tiene su génesis formal a partir de una denuncia penal que fue debidamente radicada en la Unidad Judicial N° 6. En dicha sede, una mujer mayor de edad se presentó para manifestar que personas desconocidas habrían ingresado a su domicilio particular con el objetivo de cometer un ilícito.

Del interior de la propiedad, los delincuentes le sustrajeron un automóvil Ford Ka, de color bordó. Este hecho motivó el inmediato despliegue de los mecanismos de seguridad y prevención, dando inicio a una serie de tareas investigativas orientadas a esclarecer lo sucedido, dar con los autores materiales y recuperar el bien de propiedad de la víctima damnificada.

El operativo de rastrillaje y el hallazgo del rodado

Tras intensas averiguaciones realizadas por el personal especializado, se diagramó un operativo territorial que permitió avanzar de manera firme en el caso. Del procedimiento operativo participaron de forma conjunta los efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia y sus pares pertenecientes a la División Investigaciones.

Gracias al trabajo coordinado de ambas divisiones policiales, los numerarios llevaron a cabo un rastrillaje minucioso por distintos sectores hasta llegar a una ubicación específica:

Ubicación del hallazgo: El pasaje Alsina.

Referencias geográficas: Entre las calles Ministro Dulce y Congresal Centeno.

Estado de la situación: El rodado mencionado fue localizado estacionado frente a un domicilio particular de la mencionada zona, logrando de este modo su efectiva recuperación en el marco de las diligencias preliminares.

Medidas judiciales y allanamiento en el domicilio

Dando continuidad a la pesquisa en curso y profundizando las líneas investigativas, la causa avanzó bajo las directivas formales impartidas por el Juzgado de Control de Garantías N° 4, y con el riguroso conocimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 4.

Bajo este marco legal, los investigadores cumplimentaron una orden de allanamiento en la vivienda frente a la cual había sido ubicado el vehículo. Durante el procedimiento de requisa en el interior del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de prendas de vestir varias, elementos probatorios que estarían estrechamente vinculados al hecho ilícito investigado.

Como corolario de estas medidas procesales, los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Interviniente, desde donde se impartieron de manera taxativa las siguientes pautas de acción:

Disposición de la Justicia: Intervención directa de los magistrados competentes.

Medidas a seguir: Directivas específicas emitidas por los órganos judiciales para continuar con el total esclarecimiento del episodio delictivo.