Va a juicio el "gendarme carancho" que fingió haber sido atropellado durante una manifestación

La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible un planteo de la defensa del comandante Juan López Torales, conocido como "el gendarme carancho", y validó así el avance del juicio oral para que se lo investigue por privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencia y falso testimonio.

Torales se hizo conocido en julio de 2014 tras arrojarse deliberadamente sobre el capó de un vehículo en movimiento durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear en la Panamericana, en el partido bonaerense de Tigre, simulando un falso atropello para justificar detenciones.

La situación quedó registrada por los periodistas que cubrían la manifestación, y tras el supuesto arrollamiento, otros gendarmes comenzaron a golpear el vehículo de Cristian Romero, quien estaba al frente del volante, y lo sacaron por la fuerza para detenerlo. Luego, López Torales prestó declaración testimonial diciendo que había sido embestido.

En tanto, en mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín.

En la causa también fueron denunciados el entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, hoy legislador provincial, y el coronel Roberto Galeano, señalado por los manifestantes de haberse infiltrado antes del hecho entre quienes estaban protestando.

En 2024, la jueza elevó a juicio la causa, pero la defensa de López Torales le reclamó al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín su sobreseimiento por prescripción.

Por su parte, el TOF rechazó el pedido y la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa, que buscó llegar a la Corte Suprema en queja para revocar la decisión, pero el planteo fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.