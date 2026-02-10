Caso Chávez: Sortearon el juez director para el nuevo juicio contra José Aguilar

Este martes, luego del reclamo de familiares y miembros de las fuerzas de seguridad, se realizó el sorteo público del juez director y de los magistrados suplentes para el nuevo juicio por jurado contra José Javier Aguilar por el delito de Homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad en calidad de autor, cuya victima fue el sargento Diego Chávez.

El procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto y contó con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa técnica —de manera remota— y el imputado.

Como resultado del sorteo, fue designado como juez director el Dr. Fernando Damián Esteban, mientras que como jueces suplentes resultaron seleccionados la Dra. Daniela Barrionuevo y el Dr. Mauricio Navarro Foressi. Desde el ámbito judicial se informó que la causa continuará su trámite conforme a la normativa vigente.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Aguilar señaló: "me siento angustiado, pero tranquilo" y sostuvo al ser cuestionado por el crimen: "Siempre estuve arrepentido".

"Este señor me destruyó"

En tanto, Eugenia, esposa del sargento asesinado, expresó su profundo malestar, exigió justicia, y cuestionó a las autoridades por revictimizar a la familia al tener que exponerlos a un nuevo juicio y ver mientras tanto en libertad a Aguilar.

"Estoy desilusionada, me siento desprotegida. Pensé que ya había pasado por esto. Volver a retomar me siento desilusionada. Está el asesino de mi pareja suelto. ¿Cómo explico a mi hija que el señor que mató a su papa esta libre por la calle como cualquier ciudadano de bien? Tengo mucha impotencia. Confiamos en que se solucione esta aberración judicial", sostuvo Eugenia.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de Aguilar quien aseguro estar arrepentido del crimen. "No le creo. Un ciudadano de bien no abre la puerta y acuchilla a otro. Aparte, Diego jamás lo ataco. No fue en defensa propia", señaló la viuda, y finalizó: "Este señor me destruyó"