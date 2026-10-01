Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia analiza la posibilidad de realizar nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas de la localidad correntina de 9 de Julio que ya habían sido rastrilladas durante los operativos desplegados desde la desaparición del niño.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, confirmó a Infobae que hizo lugar a un pedido presentado por la querella que representa a la familia de Loan para evaluar nuevas diligencias en esos cuerpos de agua. Sin embargo, la magistrada aclaró que el drenaje todavía no fue ordenado y que antes de adoptar una decisión definitiva deberán expedirse los especialistas.

"Continuamos la investigación y los pedidos de la querella. Ahora los técnicos deberán opinar", explicó Pozzer Penzo. La instancia abierta por el juzgado apunta, de este modo, a determinar si resulta técnicamente posible avanzar sobre dos lugares que ya fueron inspeccionados mediante rastrillajes, pero que hasta el momento no llegaron a ser vaciados.

El pedido de la querella apunta a las lagunas N.º 1 y N.º 4

El planteo fue impulsado por la querella que representa a la familia de Loan y se concentra específicamente en las lagunas identificadas como N.º 1 y N.º 4.

La abogada María Belén Russo Cornara explicó públicamente los alcances del pedido y señaló que se solicitó al Juzgado Federal de Goya que se concrete el drenaje de ambos cuerpos de agua. "Lo que se solicitó al Juzgado Federal de Goya, a la jueza Cristina Pozzer Penzo, es que se haga el drenado de las lagunas uno y cuatro en específico", señaló la letrada en declaraciones al canal NG Federal, reproducidas por el medio correntino El Litoral.

La presentación de la querella parte de un dato que ya forma parte de las diligencias realizadas durante la investigación: las dos lagunas habían sido inspeccionadas mediante rastrillajes. Sin embargo, esa búsqueda no incluyó hasta ahora el vaciado de los cuerpos de agua. "Esto, en realidad, ya se hizo con los rastrillajes en las lagunas, pero por distintas cuestiones no se hizo el drenaje", explicó Russo Cornara.

El planteo, de todos modos, no fue concedido de manera definitiva. La abogada precisó que la solicitud fue admitida parcialmente y que ahora corresponde establecer si las medidas propuestas pueden ser efectivamente ejecutadas.

Los técnicos deberán determinar si es viable

El próximo paso está vinculado con el análisis técnico de las medidas solicitadas. Según explicó Russo Cornara, el planteo fue remitido al Comando Unificado Corrientes (CUC) para que determine la viabilidad de los procedimientos.

La intervención de los especialistas será determinante antes de adoptar una decisión sobre el eventual drenaje. La jueza Pozzer Penzo también señaló que entre las medidas que se encuentran bajo análisis aparece la posibilidad de realizar una búsqueda de sedimentos del lecho de las lagunas. El objetivo de la querella es profundizar la búsqueda y descartar que haya quedado algún elemento vinculado con Loan en esos lugares.

Por ahora, por lo tanto, no existe una orden judicial para comenzar a vaciar las lagunas. El procedimiento actualmente en análisis consiste en determinar, desde el punto de vista técnico, si las medidas planteadas por la familia pueden realizarse y bajo qué condiciones.

Una medida con dificultades hidráulicas y ecológicas

La posibilidad de drenar los cuerpos de agua presenta además una complejidad que excede la cuestión estrictamente vinculada con la búsqueda.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, una diligencia de estas características puede generar impacto hidráulico y ecológico. Esa situación constituye uno de los factores que explican por qué el drenaje no se concretó durante los más de dos años transcurridos desde el inicio de la investigación.

El análisis de viabilidad deberá contemplar, precisamente, esas condiciones antes de avanzar con cualquier procedimiento. Para la querella, en cambio, completar las medidas pendientes constituye una instancia necesaria dentro de la investigación. Russo Cornara sostuvo que el objetivo es avanzar por todas las vías que puedan aportar información sobre el caso.

"Necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está", afirmó la abogada. El planteo busca así retomar una línea de búsqueda sobre sectores que ya fueron inspeccionados, pero en los que quedaron pendientes otras alternativas de investigación.

El análisis de los sedimentos, otra alternativa bajo estudio

Entre las posibilidades que aparecen dentro de las nuevas diligencias se encuentra el análisis de los sedimentos del lecho de las lagunas.

La jueza Pozzer Penzo indicó que se busca trabajar específicamente sobre esos sedimentos, mientras que la abogada de la querella vinculó esta alternativa con el denominado ADN ambiental. Según explicó Russo Cornara, esta herramienta permite buscar material biológico que puede permanecer en el ambiente con el paso del tiempo, tanto en el agua como en los sedimentos.

La posibilidad de realizar este tipo de análisis se incorpora así al conjunto de medidas que actualmente se encuentran bajo evaluación. El interés está puesto en determinar si el ambiente de las lagunas puede aportar algún elemento que permita avanzar en la investigación sobre el paradero del niño.